Seit Anfang Dezember letzten Jahres läuft nach einem Verlaufstief bei 65,79 US-Dollar eine steile Anstiegsphase beim Energieträger Brent ab, Mitte Januar gelang es sogar die Vorjahreshochs um 86,68 US-Dollar dynamisch zu überwinden und zeitweise auf 93,00 US-Dollar zuzulegen. Aus technischer Sicht nähert sich der Rohstoff nun aber der endgültigen Zielmarke von rund 95,00 US-Dollar in großen Schritten an, wo ein etwas größerer Widerstandsbereich verläuft. Zwar könnte eine überschießende Welle noch ein Stück weit höher reichen, allerdings sollte die Hürde aus dem Frühjahr 2013 definitiv für Gewinnmitnahmen sorgen.

Ausstieg vorbereiten

Die Kursrallye beim Rohöl Brent Crude nährt sich aus technischer Sicht nun ganz klar ihrem kurzfristigen Ende, ein Test von 95,00 US-Dollar wird zwar weiterhin favorisiert, eine überschießende Welle könnte zeitweise sogar in den Bereich von 98,10 US-Dollar aufwärts reichen. Long investierte Anleger sollten jedoch langsam eine Exit-Strategie vorbereiten, diese könnte in mehreren Schritten ab 95,00 US-Dollar ablaufen. Neuerliche Long-Chancen sind auf einem derart hohen Niveau nur schwer umzusetzen, allerdings käme durchaus ein Short-Investment bei einem Abpraller zur Unterseite in Betracht.