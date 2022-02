Am Donnerstag, den 27. Januar 2022 hat Visa die Zahlen für das Q1 2022 veröffentlicht. Der US-Zahlungsdienstleister verdient dank florierender Kreditkartenzahlungen weiter glänzend. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um 24 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar zu, wie Visa mitteilte. Der Konzern profitiert weiter von boomenden Einkäufen im Internet, bei denen häufig mit Kreditkarte gezahlt wird. Außerdem nehmen wegen der Erholung des Reiseverkehrs von der Pandemie auch die internationalen Zahlungen – etwa für Flugbuchungen oder Hotels im Ausland – wieder deutlich zu. Die Quartalszahlen übertrafen die Finanzmarkterwartungen klar. Die Aktie konnte in den auf die Veröffentlichung folgenden drei Handelstagen in der Spitze um rund 14 Prozent zulegen.

.

Zum Chart

.

Langfristig betrachtet befindet sich der Kurs von Visa in einem Aufwärtstrend, der zwar vom Sell-Off im März 2020 unterbrochen wurde, nur um danach wieder Kursgewinne zu verzeichnen. Der Charakter des Aufwärtstrends nach dem März 2020 bis Juli 2021 ist als „Choppy“ zu bezeichnen, wobei es in den Monaten August 2021 bis November 2021 überwiegend zu Kursverlusten gekommen ist. Anfang Dezember 2021 drehte der Kurs am Kernwiderstand bei 190,10 US-Dollar wieder nach oben, nachdem der Zahlungsabwickler den Einstieg in den Zahlungsverkehr auf Basis der Krypto-Technologie verlautbarte und wieder Phantasie für die Aktie entfachte. Der Gewinn pro Aktie legt im Zeitraum 2017/18 bis 2023/24 im Schnitt um rund 14 Prozent pro Jahr zu. Dementsprechend fällt auch das erwartete KGV 2023/24 aktuell mit 24 als annehmbar aus. Die Veröffentlichung der Earnings am 27. Januar 2022 steht ursächlich mit dem Verlassen der Korrektur in Verbindung. Nachdem die Weltwirtschaft im Erholungsmodus ist, sollte auch die Entwicklung bei Visa wieder im Rahmen der Benchmark Nasdaq 100 verlaufen.