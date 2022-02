Mit der Tatsache, dass Bundeskanzler Olaf Scholz nun in Washington und Frankreichs Präsident in Moskau ist, gewinnt der Konflikt auch für die Börse wieder an Brisanz. In Kombination mit den nach starken US-Arbeitsmarktdaten weiter steigenden Inflations- und Zinsängsten sind die Risiken für die Aktienkurse über das Wochenende also nicht kleiner geworden.