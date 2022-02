Eines scheint klar: aufgrund der hohen Inflation werden weltweit die Zinsen steigen - die EZB ist nun die letzte der großen Notenbanken (mit Ausnahme Chinas), die nun eine Wende hin zum monetären Klimawandel eingeleitet haben. Steigende Zinsen aber bedeuten, dass die Zeiten des billigen Geldes bald vorbei sind. Für die Aktienmärkte bedeutet das: der Liquiditäts-Tsunami versiegt, dadurch stehen wieder Bewertungen mehr im Vordergrund. Welcher Aktienmarkt ist am höchsten bewertet und daher am Gefährdetsten? Der US-Aktienmaekt - weshalb zuletzt viel Geld in die europäischen Märkte geflosssen ist. Da aber auch die EZB eine Wende bei den Zinsen signalisiert hat, kommt nun auch der Dax unter Druck. Wie hoch könenn die Notenbanken die Zinsen anheben? Nicht sehr hoch. Irgendwann wird man sich (wie bei Corona) entscheiden, die Inflation laufen zu lassen, um nicht die Wirtschaft abstürzen zu lassen..

Hinweis aus Video: "Gold, Silber: Hilft die Inflation?"

