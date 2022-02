Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) korrigierte nach ihrem 19-Jahreshoch bei 18,92 Euro vom 18.8.21 in den vergangenen Monaten deutlich nach unten. Nachdem die Aktie im Dezember und Anfang Januar um die 16 Euro-Marke pendelte, ging es mit dem Aktienkurs seit Ende Januar wegen der geplanten Fusion des Funkturmgeschäfts mit Vodafone und Orange bis zum 3.2.22 wieder auf bis zu 17,50 Euro nach oben. In weiterer Folge konnte sie das hohe Niveau aber nicht behaupten.

Nach den guten Quartalszahlen von T-Mobile US bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 26,50 Euro JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die T-Aktie. starwieder deutlich nach oben. Kann die Aktie wieder Fahrt aufnehmen und in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hoch gesteckten Kursziel zumindest auf 17,75 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.