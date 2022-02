Der chinesische Bergbaukonzern Zijin Mining Group Co (WKN A0M4ZR) wird 380 Mio. Dollar investieren, um in Argentinien eine Lithiumkarbonatanlage zu errichten, wie die Behörden des Landes Ende letzter Woche mitteilten.

Zijin hatte erst im vergangenen Jahr die kanadische Neo Lithium – für rund 770 Mio. USD – übernommen, die das Tres Quebradas- oder 3Q-Projekt betreibt. Argentinien, Teil des so genannten „Lithiumdreiecks“ mit Chile und Bolivien, ist nach Australien, Chile und China laut Daten der U.S. Geological Survey der viertgrößte Produzent des Batteriemetalls.

Der Lithiumpreis ist im vergangenen Jahr rasant gestiegen, da ein Boom in der Nachfrage nach Elektromobilen und damit Lithium-Ionen-Batterien sich immer deutlicher abzeichnet. Dieses Jahr hat der Lithiumpreis bereits 25% zugelegt und es sieht nicht aus, als würde sich an diesem Trend etwas ändern. Zumal die Analysten von Benchmark gerade erst die Prognose ausgegeben haben, dass sich 2022 am Lithiummarkt ein Defizit von 26.000 Tonnen LCE (Lithium Carbonat Equivalent) ausbilden dürfte.

Laut der argentinischen Regierung sollen die Arbeiten an der Anlage auf dem 3Q-Projekt noch dieses Jahr beginnen und die Produktion Ende 2023 anlaufen.

Das sind spannende Nachrichten nicht nur für die Aktionäre für Zijin sondern auch für alle Lithiumfirmen, die in der Umgebung aktiv sind, bestätigt die hohe Investitionssumme doch das Potenzial der Region. Zu den Gesellschaften, die in direkter Nähe zum 3Q-Projekt aktiv sind, gehört auch die von GOLDINVEST.de bereits seit Längerem beobachtete Portofino Resources (WKN A2PBJT / TSXV POR). Portofino erkundet dort das Lithiumprojekt Yergo und hat nach positiven Probennahmen – bis zu 373 mg/l Lithium – bereits ein erstes, vier Löcher umfassendes Bohrprogramm beantragt, auf dessen Genehmigung man derzeit wartet.

Portofino befindet sich noch ziemlich am Anfang der Erkundung des Yergo-Projekts und ist möglichweise bei den Anlegern, die sich auf dieses Projekt des Unternehmens konzentrieren, auf Grund der Wartezeit für die Bohrgenehmigungen etwas in Vergessenheit geraten. Das könnte sich unserer Ansicht nach ändern, wenn die Bohrungen auf Yergo anlaufen und erstrecht, sollten diese positiv ausfallen. (Wofür es natürlich keine Garantie gibt.) Wir bleiben auf jeden Fall an dieser riskanten, aber spannenden Story dran.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auch auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Portofino Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Portofino Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.