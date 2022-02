Ein klarer Profiteure der Corona-Pandemie war der Essenslieferant Delivery Hero, in der Spitze konnte das Wertpapier Anfang 2021 auf 145,40 Euro zulegen. Der Rest des Jahres war überwiegend von einer immer kleiner werdenden Seitwärtsspanne mit einer Unterstützung von rund 100,00 Euro geprägt, im Dezember wurde diese Formation schließlich bärisch aufgelöst und führte zu einem Kurssturz in den markanten Unterstützungsbereich aus Anfang 2020 um 65,00 Euro abwärts. Dort zeichnet sich nun eine Bodenbildungsphase ab, die allerdings noch vergleichsweise jung ausfällt. Dennoch könnte hieraus eine kurzfristige Trendwende hervorgehen.

Zaghafter Boden

Obwohl es zuletzt zu keinen neuen Tiefs mehr gekommen ist und die Delivery Hero-Aktie im Bereich von 65,00 Euro versucht einen Boden aufzubauen, sind die Kursmuster noch als fragil zu bewerten. Erst ein Anstieg mindestens über ein Niveau von 72,32 Euro dürfte eine Erholungsbewegung in Gang setzen und erste Gewinne an 75,00 Euro hervorrufen. Darüber bestünde die Möglichkeit in den runden Kursbereich von 80,00 Euro zuzulegen und knapp darüber den EMA 50 zu testen. Für dieses Szenario dürfte sich ein entsprechendes Long-Engagement anbieten, wenn auch mit erhöhten Risiken. Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 62,44 Euro würde die Bodenbildungsphase ganz klar scheitern, Abschläge auf rund 50,00 Euro wären dann die Folge.