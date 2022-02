Den letzten markanten Höhepunkt markierte die Deutsche Börse AG bei 170,15 Euro, anschließend ging es in den Unterstützungsbereich von 124,85 Euro abwärts. Seit Anfang November 2020 herrscht aber wieder eine Aufwärtstendenz, diese brachte in diesem Jahr Kursgewinne an 163,35 Euro hervor, nachdem das Wertpapier über die Hürde von 150,00 Euro springen konnte. Damit ist die Wahrscheinlichkeit auf einen baldigen Test der Höchststände aus 2020 zwar deutlich angestiegen, kurzzeitig scheinen Anleger allerdings erst noch die Quartalszahlen abwarten zu wollen. Bereits investierte Anleger sollten ihre Stopps nun enger nachziehen.

Kaufsignal aktiv

Das durch den Sprung über 150,00 Euro etablierte Kaufsignal ist weiterhin aktiv, spekulative Investoren könnten auch auf aktuellem Kursniveau eine Long-Position mit Zielen bei 170,15 Euro abschließen. Bereits investierte Anleger sollten ihre Stopps dagegen auf 148,40 Euro hochziehen. Ein Bruch des EMA 50 würde von aufkommender Schwäche der Deutsche Börse AG sprechen, Abschläge auf 140,00 Euro kämen dann nicht überraschend. Sollte aber der seit November 2020 bestehende Aufwärtstrend gebrochen werden, müssten Rückschläge sogar auf 131,68 Euro zwingend einkalkuliert werden.