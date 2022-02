In der Spitze kostete die Aktie im Sommer 2020 mehr als 50 Euro. Doch dann ist TeamViewer schlimm abgestürzt. Im letzten Dezember war die Notiz im Tief bis auf 10,71 Euro abgerutscht. Die Gründe: Zwei Gewinnwarnungen im vergangenen Herbst und sündhaft teure Sponsoringverträge mit dem Fußballclub Manchester United und dem Formel1-Rennstall von Mercedes. Doch in den letzten Wochen zieht die Aktie wieder deutlich an. Allein am Mittwoch schoß die Notiz um 15% nach oben. Die Ankündigung eines üppigen Aktienrückkaufprogramms versetzte die zuvor leidgeprüften Anleger in Extase. Bis Ende des Jahres wollen die Göppinger eigene Aktien im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro zurückkaufen oder höchstens 20 Millionen Stück, was knapp 10% aller sich im Umlauf befindlichen Aktien entspricht. Die Anteilsscheine sollen größtenteils eingezogen werden, das Grundkapital reduziert sich entsprechend. Sinn der ganzen Sache: Auf die verbleibenden Aktien entfällt ein größerer Anteil des Gewinns. Die Schwaben sind ein cloudbasierter Softwareanbieter für den Fernzugriff auf Computer. Besonders das erste Coronajahr bescherte einen Boom. 2021 flachte das Wachstum aber ab. Die sogenannten Billings, darunter versteht man die in einem Zeitraum in Rechnung gestellten Umsätze in den kommenden zwölf Monate, legten im vergangenen Jahr um 19% auf 548 Millionen zu. Der Löwenanteil des Geschäfts entfällt auf kleine und mittelständische Unternehmen. Aber das lukraftive Geschäft mit Großkunden wächst schneller. Die operative Marge (Ebitda) schrumpfte um 10 auf 47%. Der Vorstand rechnet damit, daß im neuen Jahr das Wachstumstempo nahezu beibehalten werden kann. So sollen die Billings im „hohen Zehnerbereich“ steigen und in einer Range zwischen 630 und 650 Millionen landen. Die bereinigte Ebitda-Marge wird voraussichtlich zwischen 45 und 47% landen. TeamViewer spielen globale Megatrends rund um Digitalisierung und Konnektivität in die Karten. Die Schwaben erwarten zusätzlichen Schwung durch neue Kooperationen mit SAP und der Cloud-Tochter von Google. Fazit: Mit TeamViewer spekulieren Sie auf den turnaround. Die Aktie hat jede Menge Luft nach oben. Der Ausgabepreis beim Börsengang im September 2019 betrug 26,25 Euro. Das üppige Aktienrückkaufprogramm boostert den Kurs!