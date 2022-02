Das Jahr ist noch jung, aber es brachte schon erfreuliche Nachrichten für Mawson Gold. So sorgten wichtige Planungs- und Regulierungsentscheidungen für das Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland durch die Entscheidungsträger von Lappland für einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur potenziellen Minenerschließung. Neben der Anerkennung zum zukünftigen Bergbauprojekt setzt Mawson vor Ort die wichtige Arbeit zur Projektdefinition fort, um diesen transparenten Prozess zur Umwidmung des Projektgebiets für den Bergbau zu unterstützen. Mit Ankunft des ersten Diamantbohrgeräts vor Ort startet auch gleich das Winterbohrprogramm auf Rajapalot. In den nächsten 4 Monaten ist hier ein 8.000 Meter-Bohrprogramm geplant und ein zweites Bohrgerät ist zur Unterstützung auf dem Weg. Ziel ist es, das Explorationsziel über die unmittelbaren Grenzen der abgeleiteten Mineralressource Rajapalot mit einem Goldäquivalent von 1 Million Unzen hinaus zu erweitern. Das Targeting nutzt die jahrzehntelange Erfahrung der Entdeckungsteams und die umfangreiche geologische Datenbank zur Identifizierung und Einstufung von Zielen in dem ca. 170 qkm großen Projektgebiet, das noch nicht ausreichend erforscht ist. Mawson hat mit seiner Gold-Kobalt-Entdeckung einen Erstanbietervorteil im Peräpohja-Schiefergürtel. Zu den benachbarten Besitzern von Mawson gehören Rio Tinto, First Quantum und Latitude 66 Cobalt.

Nach der Ausgliederung seiner australischen Anlagen in ein neues Unternehmen mit dem Namen Southern Cross Gold erwirbt Mawson Gold Mitte Januar eine 85%ige Option des Goldprojekts Skelleftea North in Nordschweden.

Quelle: Mawson Gold

Das 2.500 Hektar große Areal liegt nur vier Autostunden von Mawsons Vorzeigeprojekt Rajapalot entfernt, und ergänzt somit Mawsons nordischen Schwerpunkt und Erfahrungsschatz. Die Goldlagerstätte beinhaltet mehrere Goldaufschlüsse im 3 km x 6 km großen Konzessionsgebiet mit einem Gehalt von bis zu 15,1 Gramm Gold pro Tonne.

Quelle: Mawson Gold

Skelleftea North ist ein äußerst spannendes, bohrfertiges Projekt in einem Bergbaugürtel von Weltklasse, der von vier Minen flankiert wird, die zusammen über 6 Millionen Unzen Gold gefördert haben. Das Projekt bietet eine hervorragende strategische Eignung. Im Fokus steht nun die Nutzung des lokalen Explorationsteams und der Erfolgsbilanz sowie Konsolidierung des nordischen Schwerpunkts durch Hinzufügung eines ganzjährigen Bohrprojekts zur Ergänzung des fortgeschrittenen Rajapalot-Projekts.

Ebenfalls sehr gut aufgestellt ist man mit einer 2,725 Millionen AUD hohen Privatplatzierung resultierend aus dem Spinco von Southern Cross Gold. Mit dieser Platzierung erhöht sich die Gesamtsumme, die Mawson seit Dezember eingenommen hat, auf ca. 8 Millionen CAD und man ist nun finanziell gut aufgestellt, um mindestens 4 Projekte zu bohren. Mawson wird seinen Fokus auf die Explorations- und Vorerschließungsbemühungen in Schweden und Finnland verdoppeln, unterstützt durch seine Gold-Kobalt-Entdeckung Rajapalot, die bereits mehr als 1 Mio. Unzen Goldäquivalent (abgeleitete Ressource) enthält und auch die siebtgrößte Kobaltressource der Europäischen Union ist, mit einer laufenden 8 km langen Bohrkampagne im ersten und zweiten Quartal 2022.

