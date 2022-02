Mit dem EV ARC 2020 bietet das Unternehmen eine netzunabhängige solarbetriebene Ladesäule an. Die Anlage lässt sich einfach aufstellen und soll genug Solarstrom am Tag kostenfrei zur Verfügung stellen, um mit einem Elektroauto 225 Meilen (ca. 362 Kilometer) fahren zu können. Der integrierte Speicher soll zudem Energie für 1100 Meilen (ca. 1770 Kilometer) zur Verfügung stellen können. Das kalifornische Unternehmen spricht mit seiner Lösung gezielt Gemeinden in Flutrisikogebieten an, da bei einem Netzausfall im Katastrophenfall weiterhin eine Stromversorgung durch diese Ladestationen gewährleistet wäre.

Fastned (WKN: A2PMA5 ISIN: NL0013654809)

Ebenfalls netzunabhängig und solarbetrieben sind die Anlagen von Fastned, die ein schnelles Laden von 15 Minuten für eine Reichweite von 300 Kilometern ermöglichen. Anders als Beam Global tritt Fastend auch als Betreiber auf und verlangt ein entsprechendes Entgelt pro Kilowattstunde. Das niederländische Unternehmen konzentriert sich bei seinem Netzausbau auf Autobahnen in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Neben einem Standard-Tarif, über den jeder sein Fahrzeug laden kann, bietet das Unternehmen auch eine Goldmitgliedschaft für eine monatliche Gebühr bei niedrigeren kWh-Preisen an. Aktuell betreibt Fastned 192 Stationen, wobei bereits Standorte für insgesamt 331 Ladepunkte erschlossen sind.

Compleo Charging Solutions (WKN: A2QDNX ISIN: DE000A2QDNX9)

Das Dortmunder Unternehmen baute 2009 seine erste Ladesäule und bietet mittlerweile ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum rund um die Ladeinfrastruktur an. So unterstützt Compleo seine Kunden nicht nur mit Ladetechnologien und -stationen, sondern auch mit Back-End-Solutions für die Ladeinfrastruktur und hilft bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung und dem Service. Durch die Übernahme der wallbe sowie der innogy eMobility Solutions im Jahr 2021 hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Player von Software-Lösungen für die Ladeinfrastruktur entwickelt. Zum namhaften Klientel gehören Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 150 Stadtwerke in Deutschland.