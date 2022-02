Zinsfreude treibt Deutsche Bank und Commerzbank an – Echt jetzt?

Die Bank of England hat bereits zwei Zinsschritte hinter sich, FED-Chef Jerome Powell gab sich zuletzt „hawkisher“ (Die Bezeichnung hawkish (von 'Hawk' engl. für 'Falke') steht für eine wirtschaftliche Situation, in der höhere Zinssätze erwartet werden. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass eine Erhöhung der Inflation sich negativ auf die Wirtschaft auswirkt. Ein Befürworter hawkisher Politik ist an höheren Zinssätzen interessiert, um die negativen Auswirkungen von Inflation abzumildern).

Einige Marktbeobachter bringen deshalb bereits sieben statt drei Zinsanhebungen für 2022 ins Gespräch und Hedgefonds-Manager Bill Ackman verkündet sogar, er glaube an einen starken Auftakt, einen Schock, mit einer Zinsanhebung um 0,5% anstelle der erwarteten 0,25%.

Und auch die EZB, die bisher immer bemüht gelassen erklärte, in 2022 werde es keine Zinserhöhungen in der Eurozone geben, klingt inzwischen weniger überzeugt. Zumindest hat Christine Lagarde steigende Zinsen in 2022 nicht mehr ausgeschlossen.

Inflation! Inflation? Inflation!

Hintergrund der Zinsspekulationen ist vor allem die Inflationsrate. Sie ist deutlich über die Wunschrate von 2% hinausgeschossen und hat sich dort energisch festgezeckt. Anfangs sah es noch so aus, als wäre sie nur ein vorübergehendes Ärgernis, aber diese vorübergehende Phase hält nun schon viele Monate lang an. Beinahe ein Jahr.

Die starke Erholung nach dem Corona-Einbruch ist ein Grund, die weltweiten Störungen in den Lieferketten und fehlenden Transportkapazitäten eine andere. Hieraus ergeben sich für die fehlenden Materialien starke Preisanstiege und in der 2. Jahreshälfte 2021 kamen noch die vor allem in Europa enorm gestiegenen Energiepreise hinzu. Öl kletterte die letzten Tage auf ein 7-Jahres-Hoch und schnuppert bereits an der Marke von 100 US-Dollar.