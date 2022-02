Geldpolitik und Zinswende bleiben die dominanten Einflussfaktoren

Davon abgesehen dürften sich die Impulse durch Konjunkturdaten in Grenzen halten, nur sehr wenige potenziell marktbewegende Veröffentlichungen stehen in den nächsten Tagen an. Zu diesen zählt neben dem US-Verbrauchervertrauen der Caixin-Dienstleistungsindex aus China, das Land steigt nach den Neujahrs-Feierlichkeiten wieder in das Börsen-Geschehen ein.Eine wichtigere Rolle als die Wirtschaftszahlen dürfte der Fortgang der Berichtssaison spielen. Aus den USA legen unter den Schwergewichten unter anderem die dem defensiveren Bereich zuzurechnenden Unternehmen Coca-Cola und Pfizer Ergebnisse und Prognosen vor. Auch hierzulande kommt die Saison ins Laufen, so berichten aus dem Dax beispielsweise Delivery Hero Qiagen und Siemens . Von den Unternehmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe legen unter anderem Ceconomy ThyssenKrupp und TUI Zahlen vor.Die Corona-Pandemie dürfte wie zuletzt kaum mehr eine Rolle an den Börsen spielen, mehr Einfluss könnte dagegen je nach Nachrichtenlage die Situation in der Ukraine bekommen.