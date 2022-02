Der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon soll laut einem Insider an einer Übernahme des Fitnessgeräte-Herstellers interessiert sein. Nike soll ebenfalls Kaufinteresse bekundet haben, berichtet die Financial Times. Der Peloton-Aktie verhalfen diese Übernahmefantasien zu einem großen Kurssprung von über 30 Prozent auf 29 Euro an der Tradegate-Börse (Stand: 07.02.2022; 14:55 Uhr).