Pexip Names Johannessen as New CEO (PLX AI) – Pexip names Trond K. Johannessen as Chief Executive Officer.Johannessen is currently the CEO of Embron GroupJohannessen will join Pexip in May 2022 (PLX AI) – Pexip names Trond K. Johannessen as Chief Executive Officer.

