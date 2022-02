Universal Copper Ltd. ( TSXV: UNV; FRA: 3TA2 ) kündigt eine Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.004.000 CAD bei 0,09 CAD an. Clive Massey, CEO und President von Universal, sagte: „Die Privatplatzierung wird dem Unternehmen das erforderliche Kapital zur Verfügung stellen, um nicht nur die nächste Phase unserer Exploration auf Poplar voranzutreiben, sondern auch, um potenziell neue Entdeckungen bei einer Reihe umliegender Explorationsziele mit hoher Priorität zu machen. Wir freuen uns sehr darauf, unser Explorationsteam wieder vor Ort zu haben und möglicherweise eine neue Entdeckung zu feiern.“

Das Unternehmen wird außerdem 15.000.000 Flow-Through-Einheiten ausgeben, die als „Flow-Through-Aktien“ im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) zu einem Preis von 0,10 $ pro FT-Einheit in Höhe von insgesamt 1.500.000 C$ qualifizieren. Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Flow-Through-Aktie) und einem Voll-Warrant zu 0,13 CAD pro Stammaktie (die keine Flow-Through-Aktie ist) für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum der Privatplatzierung.

Eventus Capital Corp. wurde im Zusammenhang mit dem Angebot zum Finder ernannt. Das Unternehmen wird in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSXV eine Vermittlungsgebühr zahlen, die aus einer Barprovision in Höhe von bis zu 7 % des Bruttoerlöses des Angebots und aus Vermittlungs-Warrants (Finder Warrants") in Höhe von bis zu 7 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten besteht. Jeder Finder-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von CAD 0,13 pro Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren.

Das 61.566 Hektar große Projekt Poplar beherbergt aktuell eine angezeigte Mineralressource von 152,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,32% Kupfer, 0,009% Molybdän, 0,09 g/t Gold und 2,58 g/t Silber sowie eine abgeleitete Mineralressource von 139,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,29% Kupfer, 0,005% Molybdän, 0,07 g/t Gold und 4,95 g/t Silber. Die Mineralressourcenschätzung hat einen Cut-off-Gehalt von 0,20 % Kupfer. Universal Copper weist Investoren darauf hin, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität haben.

Poplar liegt in einer historischen Bergbauregion, 35 km nördlich der Mine Huckleberry und 42 km südwestlich der Silbermine Equity, wo geringe Schneefälle einen ganzjährigen Betrieb ermöglichen. Das über eine Straße zugängliche Grundstück wird von einer 138-Kva-Hydro-Stromleitung durchquert und liegt 88 km vom Eisenbahnknotenpunkt Houston und 400 km vom Tiefseehafen Prince Rupert entfernt.

