Mitte Januar meldete Skeena Resources die Neuentdeckung einer bedeutenden oberflächennahen Mineralisierungszone, die außerhalb der Grenzen der aktuellen, auf die Tagebaugrube beschränkten Mineralressourcen des Unternehmens auf dem Gold-Silber-Projekt Eskay Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia befindet.

Quelle: Skeena Resources

Außerhalb des Bereichs der derzeit definierten, auf die Tagebaugrube beschränkten Ressourcen bei Eskay Creek beginnt die neue ‚Zone 23‘ nur 15 Meter vertikal unter der Oberfläche.

Quelle: Skeena Resources

Das Gebiet wurde durch Bohrungen im vierten Quartal 2021 entdeckt, die im Rahmen des laufenden regionalen Explorationsprogramms niedergebracht wurden und liegt nur 200 Meter östlich der hochgradigen Zone 21A. Highlights der neuen oberflächennahen Gold-Silber Entdeckung sind Bohrabschnitte mit 2,33 Gramm pro Tonne Goldäquivalent über fast 60 Meter und 1,08 Gramm pro Tonne Goldäquivalent über 90 Meter. Die bisherigen Bohrungen deuten auf eine flache, nach Westen einfallende Geometrie hin, und die Zone 23 ist nach wie vor für eine Erweiterung in alle Richtungen offen. Die Nähe zur Oberfläche sowie die Gehalte und Mächtigkeiten dieser sich entwickelnden Zone sind eine perfekte Ergänzung zum bestehenden Minenplan und zur potenziellen Erweiterung des Durchsatzes.

Doch damit nicht genug! Keine 10 Tage nach der Verkündigung kommt direkt die Erweiterungsmeldung. Bohrloch SK-21-971 wurde östlich der neu gemeldeten Entdeckungsbohrlöcher niedergebracht und hat die neigungsaufwärts verlaufende Mineralisierung um 90 Meter erweitert und 1,97 g/t Au, 3 g/t Ag (2,00 g/t Goldäquivalent) auf 40,50 m durchteuft. Zusätzliche Erweiterungen und hervorragende Bohrlöcher in der Zukunft sind nicht ausgeschlossen. Denn das regionale Explorationsbohrprogramm wurde konzipiert, um oberflächennahe Ziele auf dem Grundstück Eskay Creek pragmatisch zu erproben, mit dem Ziel, zusätzliche oberflächennahe Ressourcen abzugrenzen, um den bestehenden Minenplan zu ergänzen. Bis dato wurden 72 Bohrlöcher mit insgesamt fast 13.000 Meter abgeschlossen, was etwa 37 % des budgetierten 35.000-m-Bohrprogramms entspricht. Von den 72 Bohrlöchern wurden aber bisher erst 44 freigegeben; die restlichen 28 werden veröffentlicht, sobald Skeena die ausstehenden Untersuchungsergebnisse erhält. Die noch ausstehenden Meter des regionalen Explorationsprogramms werden gebohrt, sobald das Bohrprogramm in der Albino Waste Facility im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen ist.

