Clas Ohlson CFO Christiansen Leaves (PLX AI) – Clas Ohlson CFO Pär Christiansen leaves to take job outside the company.The recruitment process to appoint a new CFO will start immediately (PLX AI) – Clas Ohlson CFO Pär Christiansen leaves to take job outside the company.

Clas Ohlson (B) Aktie





Autor: PLX AI | 07.02.2022, 18:01

