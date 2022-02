Nach dem rasanten Kursanstieg auf 1.349 US-Cents Anfang 2008 beruhigte sich die vorausgegangene Kursexplosion etwas und brachte Abschläge auf grob 400 US-Cents hervor. Seitdem versucht sich der Agrarrohstoffe in diesem Bereich an einem Boden, der zusehends zu gelingen scheint. Ein Blick auf den Kursverlauf seit etwa 2013 zeigt dabei eine potenzielle Cup & Handle-Formation, die in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster gewertet wird und nur noch aktiviert werden muss.

Rücksetzer für Einstieg attraktiv

Vorläufig ist der Weizen-Future an seinem seit 2007 bestehenden Abwärtstrend abgeprallt, die vorausgegangenen Kursmuster beim Weizen-Future weisen jedoch auf eine Cup & Handle-Formation hin. Vom aktuellen Kursniveau aus wären durchaus Rücksetzer auf 689 US-Cents möglich, sodass nun der Henkel der Formation ausgebildet werden dürfte. Anschließend sollte der Future an dieser Stelle eine Stabilisierung vollziehen und seine übergeordnete Rallye wieder aufnehmen. Dieses Szenario könnte im Anschluss beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ2BCC bestens abgehandelt werden. Folglich ergeben sich Kaufsignale am favorisierten Ende einer Konsolidierung oder aber über den Jahreshochs aus 2021 von 875 US-Cents. Ziele sind im Bereich von 943 bis 1.000 US-Cents angesiedelt.