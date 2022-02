„Think. Or Sink.“-Podcast Finanzprofi erklärt: Auf diese Kennzahlen kommt es bei Fonds wirklich an Auf welche Kennzahlen muss man beim Kauf von Fonds und ETFs achten? Finanzprofi Eric Wiese gibt Einblicke in seine Investmentstrategie. Auf welche Kennzahlen muss man beim Kauf von Fonds und ETFs achten? Finanzprofi Eric Wiese gibt Einblicke in seine Investmentstrategie. Volatilität, Sharpe Ratio, Maximum Drawdown: Wer Aktien und Fonds kauft, kommt um Kennzahlen nicht herum. Doch welche sollten Privatanleger:innen unbedingt im Auge behalten und welche kann man getrost vernachlässigen? Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

