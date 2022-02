Tesla hat erneut Ärger mit den Behörden wegen eines Tweets seines Chefs Elon Musk. Dies berichtete gestern Abend die Online-Ausgabe vom „manager magazin“. Der US-Elektroauto-Hersteller habe im November eine Vorladung der US-Börsenaufsicht SEC erhalten, wie aus einer Pflichtmitteilung vom gestrigen Montag hervorgehe. Dabei gehe es um einen Tweet, in dem Musk seine Anhänger gefragt hätte, ob er einen Anteil von 10 Prozent an dem Unternehmen verkaufen solle. Seit dem Tweet hätten die Tesla-Aktien fast ein Viertel an Wert verloren. Was womöglich auch dazu beitrug, dass die Tesla-Aktie in diesem Jahr bislang noch nicht in die Gänge kam.

Tesla dominiert