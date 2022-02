DAX - 10er-EMA im Fokus

Von hier konnte der DAX wieder nach oben abprallen und bis zum 50er-EMA mit dem Verlaufshoch bei 15.736 Punkten ansteigen. Ein nachhaltiger Durchbruch nach oben gelang dem DAX jedoch nicht. Der DAX prallte hier wieder nach unten ab und erreichte am Freitag erneut die Unterstützungszone im Bereich von 15.000 Punkten. Am Vortag bildete sich nun eine bullishe Tageskerze mit einem langen unteren Schatten. Der DAX ist erneut an der Unterstützung im Bereich von 15.000 Punkten nach oben abgeprallt.

Aktuelle Lage