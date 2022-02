Um eine einstweilige Verfügung zu erwirken, muss der Antragsteller unter anderem einen starken Anscheinsbeweis dafür erbringen, dass er im Prozess Erfolg haben wird. EnviroMetal hat diese Schwelle in seinem Antrag erreicht, wobei das Gericht feststellte, dass es einen „starken Anscheinsbeweis für Vertrauensbruch“ gegen die Beklagten hatte. Darüber hinaus überzeugte EnviroMetal das Gericht auch in Bezug auf die anderen Kriterien, die für den Erlass einer einstweiligen Verfügung erforderlich sind.

Duane Nelson, CEO von EnviroMetal, erklärt: „Ich bin sehr erfreut, dass uns vom Gericht eine solche außerordentliche Erleichterung gewährt wurde. Es sollte eine starke Botschaft an Mineworx senden, was die Begründetheit unserer Klage betrifft. Einstweilige Verfügungen sind selten zu erreichen. Wir waren erfolgreich, weil wir über beeindruckende Beweise verfügen, die unsere Ansprüche untermauern. Ich möchte unserem Anwaltsteam bei McMillan dafür danken, dass wir diesen Sieg errungen haben.“

EnviroMetal Technologies beschäftigt sich mit der Entwicklung und Kommerzialisierung von umweltfreundlichen Formeln und Technologien für die Behandlung von Materialien in der Primär- und Sekundärmetallindustrie. Envirometal extrahiert mit seinem patentrechtlich geschützten, nicht-cyanidischen, wasserbasierten, pH-neutralen Aufbereitungsverfahren Edel- und Nicht-Edelmetalle aus Erzen, Konzentraten und Elektronikschrott ("E-Schrott"). Unterstützt durch ein erstklassiges Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren, einee Vielzahl von individuellen Tests und Untersuchungen, unabhängigen Validierungen und Zehntausenden von Stunden in Forschung und Entwicklung, entwickelt sich Envirometals Technologie zu einem potenziellen neuen umweltfreundlichen Standard für die hydrometallurgische Extraktion von Edelmetallen sowohl im Bergbau als auch in der E-Abfallindustrie, so das Unternehmen.



