Die EZB ist durch ihre ignorante Haltung bei der Inflation nun in einer extrem schwierigen Situation: sie muß hawkisher werden, will es aber eigentlich nicht. Diesen Widerspruch zeigte der verunglückte Auftritt von Christine Lagarde bei der Pressekonferenz: die Notenbank kann aufgrund der Inflation nicht mehr wie früher alle Probleme mit dem Drucken von Geld zuschütten. Damit verliert die EZB faktisch die Kontrollte über die Märkte - und genau das zeigen die teils dramatischen Anstieg der Renditen vor allem von Staatsanleihen der Euro-Peripherie. Die EZB hat damit insgesamt einem weltweiten Anstieg der Renditen Aufrtieb gegeben - die 10-jährige US-Staatsanleihesteht bereits an der Schwelle der 2%-Marke. Die Aktienmärkte aktuell noch im Niemandsland..

Hinweis aus Video: "Gasspeicher fallen – warum der Gaspreis fällt – Gazprom-Vertrag mit China"

Das Video "EZB: Märkte riechen Schwäche - Achtung Renditen!" sehen Sie hier..