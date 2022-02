Was macht man eigentlich im Metaversum (englisch Metaverse)? Offensichtlich exakt das Gleiche wie im Universum: man konsumiert! Für die großen Luxus- und Konsummarken wächst ein neuer Absatzmarkt für virtuelle Güter – mit ganz irdischen Geschäftsmodellen. Das Geld, das man etwa bei Adidas für den zeitgemäßen Look seines Avatars ausgibt oder auch um seine Firma an einer Top-Location in einer virtuellen Metropole anzusiedeln, muss man allerdings aus der realen Welt mitbringen und dann – abhängig vom Abwicklungsverfahren – zunächst in Kryptowährungen eintauschen, bevor man damit einkaufen kann. Wie im realen Leben verdienen aber nicht nur die großen Brands und Shops im Metaverse, sondern zunächst einmal alle die Unternehmen, die für die Infrastruktur sorgen und den echten Kunden in die virtuellen Geschäfte bringen.

Fixer Aktienkorb mit 9x USA, 1x Japan