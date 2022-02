TUI, Tesla, Volkswagen, BVB und Netflix im Check

Der DAX schafft es auch am Dienstag, sich im Plusbereich zu etablieren. Wir besprechen die Marktlage ganz aktuell im Video mit L&S - hier zu finden. Der Wochenauftakt könnte hier als Bodenbildung betrachtet und nun wieder die Ausgangsbasis für weitere Kurssteigerungen genommen werden. Dies schauen wir uns zusammen mit Daniel Saurenz an und blicken auf die gesunkenen Volatilitäten, das politische Umfeld und die Charttechnik. Spannend ist die News von TUI am Morgen, erste Staatshilfen zurückzahlen zu wollen. Ist dort bereits die Bodenbildung vollzogen? Sportlich geht es auch beim BVB zu. Nach dem “Kampf” um die Champions League und den Problemen in der Liga ist die Aktie unter Druck geraten. Welche Dinge schwingen bei der Bewertung mit? Zu Tesla muss man die Verbindung von Elon Musk und seinen Tweets in die Bewertung mit einbeziehen. Die SEC prüft einige seiner Äußerungen. Hieraus könnte Ärger für den Gründer und Unternehmenslenker drohen. In dem Zusammenhang schauen wir auch auf die Volkswagen und deren Chartbild. Ein weiterer Wert, der um einen Boden kämpft, ist die Netflix-Aktie. Daniel Saurenz hat diverse Argumente, warum die Film- und Streamingbranche nach dem Sommer wieder sehr spannend sein dürfte. Welche sind dies?