Camino Minerals Corp. (TSXV: COR; OTC: CAMZF; FRA: A116E1) hat die Bohrgenehmigung für sein Kupferexplorationsprojekt Los Chapitos in der Nähe der Küstenstadt Chala in Peru erhalten (Abbildung 1) und geht davon aus, die Bohrgenehmigung für sein zweites Kupferporphyrprojekt Maria Cecilia in Kürze zu erhalten. Los Chapitos ist ein 220 Quadratkilometer großes Projekt im Bezirksmaßstab mit mehreren genehmigten Gebieten entlang der 8 Kilometer langen mineralisierten Hauptverwerfung Diva. Die Genehmigung für Los Chapitos erlaubt 33 Bohrlöcher, die auf 11 Plattformen verteilt sind sowie den Bau von 9,6 Kilometer Zufahrtsstraßen und zweier Wasserspeicherteiche.

Jay Chmelauskas, CEO von Camino, sagte: „Die neue Genehmigung für Los Chapitos eröffnet Bohrziele in zwei neuen oxidierten Kupferzonen: die Brekzienzone bei Condori und eine Kupfer-Manto-Zone bei Lourdes. Die Manto-Mineralisierung weist ähnliche Merkmale auf wie die Entdeckungsbohrung, die 2017 beim Aufschluss Adriana durchgeführt wurde (siehe Pressemitteilung vom 18. April 2017). Wir erwarten in den kommenden Wochen eine ähnliche Bohrgenehmigung der DIA auf unserem neuen Kupferporphyrprojekt Maria Cecilia. Dies wird Camino in die Lage versetzen, Anfang 2022 zwei Kupferexplorationsprojekte von Weltrang zu bohren.“