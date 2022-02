Peloton Confirms Board Changes (PLX AI) – Peloton Announces Appointment of New Directors to the BoardPeloton Angel L. Mendez and Jonathan Mildenhall to Join the Peloton BoardPeloton Director Erik Blachford to Step DownPeloton Barry McCarthy to Also Join Board; John Foley to … (PLX AI) – Peloton Announces Appointment of New Directors to the Board

Peloton Angel L. Mendez and Jonathan Mildenhall to Join the Peloton Board

Peloton Director Erik Blachford to Step Down

Peloton Barry McCarthy to Also Join Board; John Foley to Become Executive Chair So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,07 $ , was einem Rückgang von -5,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer Wertpapier

Peloton Interactive Registered (A) Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 08.02.2022, 13:02 | | 26 0 | 0 08.02.2022, 13:02 |

Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer