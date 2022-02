Schreibe Deinen Kommentar Disclaimer

Autonomes Fahren Wird Continental zur Tech-Aktie? Medienberichte befeuern den Aktienkurs Autopilot, Robotaxis oder selbstfahrende LKWs: Autonomes Fahren gilt als der nächste Quantensprung in der Automobilbranche. Continental will sich Medienberichten zufolge offensiver in dem Bereich positionieren.