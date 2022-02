Krypto – neue Coins gehen bei eToro an den Start…

Im Rahmen seiner kontinuierlichen Anstrengungen, seinen Nutzern eine große Auswahl an Kryptowerten zu bieten, freut sich eToro bekanntgeben zu können, dass es eine Reihe neuer Token einführt.

Bancor

Bancor war der erste Automated Market Maker (AMM) auf der Ethereum-Blockchain, und das Bancor-Protokoll v2.1 führt eine Reihe von Vorteilen in das Feld ein, darunter eine Versicherung gegen „nicht dauerhafte Verluste“, die häufig Liquiditätsanbieter in traditionellen AMMs wie Uniswap treffen. Investoren platzieren BNT in verschiedene Pools und erzielen Einnahmen, basierend auf einem Prozentsatz der Transaktionsgebühren, die von anderen Investoren gezahlt werden.

0x

Die Börse 0x gehörte zu den ersten dezentralisierten Börsen auf der Ethereum-Blockchain, ist mittlerweile aber auch im Bereich Liquidität und Aggregation über Automated Market Makers und anderen Smart Contracts hinweg aktiv, die den Austausch von Tokens auf der Ethereum-Blockchain und der Polygon-Sidechain ermöglichen. Das ZRX-Token erleichtert die Abstimmung und Entscheidungsfindung in der 0x-Community.

DYDX

dYdX ist eine dezentrale Handelsplattform, die auf dem Ethereum-Netzwerk basiert. Die Plattform wird durch das DYDX-Token betrieben, das den Inhabern Gebührennachlässe und die Möglichkeit bietet zu staken, um Belohnungen zu verdienen und an der Governance teilzunehmen.

Ankr

Die Ankr-Plattform ermöglicht es Investoren, ihr Vermögen zu staken und gleichzeitig ihre Liquidität durch Integration mit DeFi-Anwendungen zu erhalten. ANKR-Investoren können sich am Betrieb und der Abstimmung bei Anwendungen beteiligen, die das ANKR-Softwaresystem verwenden.

Mit der Einführung von BNT, ZRX, ANKR, und DYDX, beläuft sich die Gesamtzahl von Kryptowerten, die bei eToro verfügbar sind, auf 48.

Trader haben jetzt Zugang zu von BNT, ZRX, ANKR, und DYDX, neben BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, DASH, ETC, ADA, XLM, EOS, NEO, TRON, ZEC, BNB, XTZ, LINK, UNI, COMP, AAVE, YFI, MANA, ALGO, MATIC, BAT, MKR, ENJ, FIL, DOT, SOL, ATOM, GRT, CRV, 1INCH, AXS, QNT, $CHZ, SUSHI, CELO, FET, SNX, SAND, REN, und MIOTA.