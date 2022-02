Das Warten hat ein Ende: Nach mehrjähriger Zwangspause startet Tembo Gold ( TSXV: TEM; FRA: T23A ) erstmals wieder mit Bohrungen auf seinem gleichnamigen Projekt in Tansania. Wenn es nach den Vorstellungen des Managements geht, sollen sich die Bohrer noch in diesem Monat drehen. Das für 2022 geplante Bohrprogramm wird 7.000 Meter Diamantbohrungen und 5.000 Meter Reverse-Circulation-Bohrungen umfassen.

Die Planung der ersten Bohrlöcher auf dem vorrangigen Ziel Ngula 1 sind bereits in vollem Gange. Bei früheren Bohrungen lieferte Ngula1 herausragende Resultate. Die besten Ergebnisse waren 22,18 g/t Au über eine Schnittbreite von 15 Meter in Bohrung TDD0041, 8,12g/t Au auf 11,05m in Bohrung TDD0054, 8,5g/t Au auf 5,14m in Bohrung TDD0005 mit, 28,57g/t Au auf 3,00m in Bohrung TDD0004 sowie 17,23g/t Au auf 3,00m in Bohrung TRC0013 einschließlich eine Reihe weiterer vielversprechender Bohrlöcher. Die erste Bohrung ist als Nachfolgebohrung zu Bohrloch TDD0041 geplant.

Die Bohrlöcher werden auf die strukturelle Ausrichtung der mineralisierten Strukturen abzielen und dann diese mineralisierten Zonen neigungsaufwärts und neigungsabwärts sowie entlang des Streichens verfolgen, um ein Ressourcenmodell zu entwickeln, sobald genügend Daten gesammelt wurden.

Zusätzliche Bohrlöcher werden auch neue Ziele erproben, die im Rahmen der jüngsten GoldSpot-Zielgenerierung identifiziert wurden (siehe Pressemitteilung vom 1. Juni 2021), und es wird erwartet, dass diese Bohrlöcher durch die Erfassung relevanter Daten, einschließlich der Alteration, Mineralisierung und strukturellen Kontrolle entlang der identifizierten Strukturen, Beweise für weiteres Potenzial liefern werden.

David Scott, President & CEO, sagte: „Mit der Unterzeichnung der jüngsten Lizenz- und Aktienkaufvereinbarungen mit Barrick Golds Tochtergesellschaft Bulyanhulu Mine und der damit verbundenen Finanzierung nach Abschluss der Vereinbarung, sobald alle behördlichen Genehmigungen und andere Abschlussbedingungen erfüllt sind, freuen wir uns sehr auf die Bohrungen und Explorationsaktivitäten auf unserem Grundstück und den benachbarten Lizenzen. Diese lang erwartete Wiederaufnahme der Exploration wird für all jene erfreulich sein, die daran mitgearbeitet haben, Tembo und seine Aussichten am Leben zu erhalten.“



Abbildung 1: Lage und Größe des Tembo Projekts in Tansania mit historischen Bohrergebnissen.



Abbildung 2: Detailansicht des Ngula1 Ziels. Bohrung TDD0041 und Bohrung TDD0004 liegen in Nord-Südrichtung rund 300 Meter gegenüber. Dazwischen erstreckt sich in Ost-West-Richtung ein breiter Korridor mit Spuren von artisanalem Bergbau. Bei früheren Bohrungen wurde versucht, das Feeder-System in der Tiefe zu erkunden (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Der Querschnitt in Nord-Süd-Richtung zeigt die historischen Bohrungen auf Ngula1.

