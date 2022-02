Time is Money // Schnell an paar Fragen an die beiden PhamaSGP-Vorstände Natalie Weigand (CEO) und Michael Rudolf (CFO). Sie geben Auskunft über Wachstumspläne und zur aktuellen Bewertung der PharmaSGP-Aktie (A2P4LJ) am Kapitalmarkt, die seit Mai 2021 zwar um rund 50 Prozent gestiegen ist, von Analysten aber weiterhin zum Kauf empfohlen wird.

Frau Weigand, PharmaSGP ist mit seinen Marken in vielen Bereichen Marktführer. Seit Sommer 2020 sind Sie nun an der Börse und doch hat Sie vermutlich noch nicht jeder auf dem Kurszettel. Was genau machen Sie?

Natalie Weigand: Als eines der führenden deutschen OTC-Pharmaunternehmen fokussiert sich PharmaSGP auf überwiegend chemiefreie Arzneimittel. Unsere Produkte, die wir nahezu ausschließlich über Apotheken vermarkten, kennen vermutlich die Meisten. Kürzlich haben wir unter anderem die beiden ikonischen Marken Baldriparan und Spalt von GlaxoSmithKline (GSK) übernommen. Kern unserer Wachstumsstrategie ist unsere pan-europäische Plattform, über die wir Marken in allen für uns relevanten europäischen Märkten unkompliziert integrieren und ausbauen können. Aktuell sind wir mit mehr als 40 Produkten in über zehn europäischen Märkten aktiv.