Endlich ist die erste Zulassung da.

MedMira erhält die CE Zulassung nun für Europa und kann sofort loslegen.

Pressemitteilung hier:

https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!MIR-3205263/C/MIR

Der RevealCOVID-19 Plus total antibody test ist einer von vier COVID-19 Produkten die das Unternehmen exklusiv entwickelt und in ihren zertifizierten Produktionsanlagen herstellt.

Jeder kann diesen Test selber machen, ist kinderleicht und in 3 Minuten erledigt. Einfach, schnell, sicher und zuverlässig. Das brauchts.

Medmira plant bereits den Start eines zweiten Anitkörperprodukts in den nächsten Wochen in Europa das den RevealCOVID-19 Plus total antibody test ergänzt und wird damit ein verbessertes Verständnis für einen potenziellen Schutz gegen SARS-CoV-2 mit dem Start des RevealCOVID-19 Nab-Y erreichen.

Endlich gehts vorwärts und da ist noch Einiges in der Pipeline. Ich bin dabei.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

