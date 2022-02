Im Chemiekonzern Evonik mit Sitz in Essen hat sich ein Compliance-Fall abgespielt, der deutlich macht, wie wichtig das neue Hinweisgeberschutzgesetz ist. Ein Whistleblower hatte dem Unternehmen einen Regelverstoß gemeldet. Doch während Evonik die illegalen Absprachen aufklären und beenden konnte, ging der Fall für den Hinweisgeber nicht gut aus: Er wurde kurz nach dem Vorfall entlassen. Die neue EU-Whistleblower-Richtlinie erschwert Kündigungen und andere Benachteiligungen von Hinweisgebern.

Manipulation einer Ausschreibung bei Evonik

Die WirtschaftsWoche berichtet über den Fall des Whistleblowers Paul D., der als Mitarbeiter eines Reisedienstleisters illegale Absprachen zwischen seinem Arbeitgeber und einem Evonik-Manager bemerkt hat. Es ging um Reisedienstleistungen für Evonik, die neu ausgeschrieben werden sollten – mit einem Umsatzvolumen in Höhe von rund zehn Millionen Euro Umsatz im Jahr. Durch die Neuausschreibung der Leistungen war dieser Umsatz in Gefahr.

Gemeinsam mit dem Dienstleister soll der Evonik-Mitarbeiter die Ausschreibung so manipuliert haben, dass sich der frühere Dienstleister durchsetzen konnte. Der Verantwortliche bei Evonik und ein Mitarbeiter des Reisedienstleisters hatten über mehrere Wochen Formulierungsvorschläge und Dokumente ausgetauscht, um die Ausschreibungsanforderungen zu manipulieren. So sollte der bisherige Dienstleister den Auftrag erneut erhalten.

Whistleblower melden rund fünf Verstöße im Jahr

Geheime Absprachen zur Manipulation von Ausschreibungen können strafbar sein. Davon ging auch der Whistleblower Paul D. aus und wendete sich an Evonik. Die Juristen des Chemiekonzerns konnten den Fall aufklären. Der Reisedienstleister bekam den Auftrag nicht und der Evonik-Mitarbeiter wurde versetzt. Bei Evonik gehen jährlich rund fünf Meldungen zu Regelverstößen ein, erklärt Thomas Kreuder gegenüber der WirtschaftsWoche. Er ist bei Evonik für Recht und Compliance zuständig. Meistens seien es Hinweise auf ernsthafte Verstöße und könnten auch belegt werden.

Eine Studie der US-Organisation Association of Certified Fraud Examiner ergab, dass über 40 Prozent der Betrugsfälle in Unternehmen durch Whistleblower aufgedeckt wurden. Die Hälfte der eingegangenen Hinweise kam von den eigenen Mitarbeitern. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar. Wenn die Unternehmen ein Hinweisgebersystem genutzt haben, war der Schaden durch den Regelverstoß nur halb so hoch aus wie bei Firmen ohne Meldeplattform.

Whistleblower-Richtlinie schützt Hinweisgeber vor Sanktionen

Der Whistleblower wurde von seinem Arbeitgeber kurz nach dem Whistleblowing-Vorfall gekündigt – angeblich nicht aufgrund des Hinweises an Evonik. Der Reisedienstleister ist während der Corona-Pandemie in Konkurs gegangen und wurde in Teilen von einem Wettbewerber aufgekauft. Während viele Kollegen übernommen wurden, ist der Hinweisgeber jetzt arbeitslos.

Die neue EU-Whistleblower-Richtlinie soll diese Art der Bestrafung von Whistleblowern verhindern. Die Richtlinie gilt seit dem 18. Dezember 2021 für alle Unternehmen und Behörden mit mindestens 50 Mitarbeitern und verbietet die Sanktionierung von Hinweisgebern. Whistleblower dürfen aufgrund einer Meldung nicht gekündigt oder versetzt werden oder andere Nachteile erfahren. Wird einem Arbeitnehmer, der auf einen Verstoß aufmerksam gemacht hat, aus einem anderen Grund gekündigt, muss dieser Grund genau dargelegt werden, sonst ist die Kündigung unwirksam.

