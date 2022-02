Die letzten beiden Handelstage wartete mit einem schwungvollem Start im DAX auf. Dies deutet sich auch heute an.

Dabei entstanden jeweils Kurslücken, die sehr schnell geschlossen werden konnten. Ein Setup, welches ich täglich im DAX und and er Wall Street verfolge und auch handle. Vom Dienstag zum Montag schwand das Gap jedoch schon in der Vorbörse und war kaum noch sichtbar.

Der Start vollzog sich dann dynamisch und brachte mit der Überschreitung des Triggers 15.250 Punkte (siehe alte Analyse) neuen Schwung in den Markt (Rückblick):

20220208 Vorboerse DAX Supports

Knapp darüber waren auch die Vortageshochs und die Hochs aus dem Nachthandel um 15.280 dann "fällig" und konnten dynamisch überwunden werden. Erst bei 15.338 Punkten stoppte die Bewegung. Wie an den Vortagen kam es danach zu einer tiefen Konsolidierung.

Sie vollzog sich bis unter die 15.200 aber nicht mehr in die Bereiche hinein, die für eine Bodenbildung maßgeblich sein dürften.

Mit dem Schwung der Wall Street am Nachmittag setzten sich die Käufer mehrheitlich durch. Es wurde damit auf Tagesschluss ein Plustag absolviert, der jedoch bei genauerer Betrachtung nur den Mittelwert zwischen dem zwischenzeitlichen Hoch und dem Tiefpunkt des Tages markierte:

20220208 DAX-Verlauf intraday

Die Volatilität stieg dabei auf 180 Punkte leicht an. Im Vergleich zu den letzten Handelstagen war diese jedoch völlig im Rahmen und orientiert sich am Durchschnitt.

Folgende Tagesparameter sind im Xetra-Handel aufgezeichnet worden:

Börsenplatz Xetra Letzter Kurs 15.242,38 Performance +0,24 % Kurszeit 08.02.22 Eröffnung 15.221,70 Tageshoch 15.338,00 Tagestief 15.158,80 Vortageskurs 15.206,64

Aus den USA gab es nachbörslich noch weiter steigende Notierungen und vor allem im Dow Jones hohes Kaufinteresse. Dies kann sich heute DAX direkt abbilden lassen.

Zuvor schauen wir auf die mittelfristigen Chartbilder.

Die Frage vom Wochenstart nach einer Stabilisierung oberhalb der 15.000er-Region kann weiterhin mit JA beantwortet werden (Rückblick):

20220207 DAX Xetra mittelfristig

Auch am Dienstag setzte sich dieses Bild fort. Wir erhielten im Tiefpunkt ein höheres Kurslevel als am Montag und auch als Freitag, sodass man schon wieder von einer Aufwärtstendenz sprechen kann. Diese reiht sich nun in einer Dreiecksformation ein:

20220208 DAX-Verlauf mittelfrist

Welche Signale gibt es heute Morgen schon aus der Vorbörse?

Der heutige Nachthandel zeigt ein starkes Kaufinteresse an. Wir notierten bereits ab 4 Uhr am Morgen über den Hochs des gestrigen Abends:

20220209 DAX Vorboerse

Mit Blick auf die größere Einordnung der Vorbörse über den Endloskontrakt-Verlauf der letzten Tage befinden wir uns in einem Aufwärtstrendkanal. Dieser kann bis 15.400 ausgeweitet werden, hat aber durch das neue Gap zu gestern auch Potenzial zum Durchlaufen Richtung der unteren Begrenzung:

20220209 DAX Vorboerse mittelfrist

Genau dies möchte ich gleich zu den ersten Kurse nach 8.00 Uhr mit mehr Volumen und weiteren Szenarien und Dir zusammen LIVE auf Twitch besprechen sowie im Livetrading umsetzen:

Es geht dann im weiteren Verlauf vielfältig mit Händlerinterviews und dem Livetradingroom ab 10.00 Uhr thematisch zu Rohstoffen, Währungen und weiteren Aktienwerten, breit gefächert in die Materie Finanzen hinein.

Dabei steht auch der Bitcoin im Fokus, welcher wieder etwas korrigierte in der Nacht.

Die Marktbesprechung wird es im Anschluss auf meinem YouTube-Kanal als Videobesprechung ganz interaktiv zu sehen geben und damit als Archiv-Video:

Ich halte danach meine Marktbesprechung etwas ausführlicher auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN ab und lade Dich damit zu mehreren Stunden Finanz-Infotainment in die Community ein.

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute international gemischte Daten verzeichnet.

Nach starken Werkzeugmaschinenbestellungen aus Japan schauen wir gleich auf die Handelsbilanz aus Deutschland und im damit auf die Bilanz aus Exporten und Importen.

10.00 Uhr steht die Industrieproduktion aus Italien im Fokus, um 12.00 Uhr die Arbeitslosenquote aus Portugal und dann 16.00 Uhr aus den USA die Großhandelsinventare.

Am Abend spricht ein FOMC-Mitglied aus den USA. Vielleicht findet der Markt dazu neue Zinsspekulationen attraktiv und zeigt daraufhin weitere Volatilität.

Alle genannten Termine sind hier tabellarisch verzeichnet und mit den jeweiligen Prognosen aufgelistet:

Weitere Quartalszahlen aus den USA können den Markt bereits vor dem Handelsstart beeinflussen. Diese schauen wir uns gern gemeinsam in den verschiedenen Formaten an. Für die heutige Vorbörse in den USA sind diese Unternehmen relevant:

Quartalszahlen aus den USA am 09.02.2022

Damit wünsche ich uns zum Start in den neuen Handelstag schon jetzt viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Schau für weitere Meinungen im Trading-Chat vorbei

