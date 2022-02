Der in Kanada angesehene Analyst Jay Currie von MotherlodeTV.net veröffentlichte vor kurzem einen lesenswerten Artikel über die Exploration und Expansion von Tocvan in Mexiko, den wir ins Deutsche übersetzt haben (siehe unten). Dieser Artikel wurde kurz vor den Trenching-Ergebnissen veröffentlicht und erklärt, wie wichtig das Trenching für die Minenentwicklung ist und dass es der richtige Schritt war, den Chefgeologen Brodie Sutherland zum CEO des Unternehmens zu machen.

Neues Interview mit Brodie Sutherland



Quelle: https://youtu.be/lnCNm46YGE4

Andrew O´Donnell von The Market Mindset veröffentlichte am Samstag ein Interview mit Tocvans CEO und Chefgeologen Brodie Sutherland.

Deutsche Kurzfassung:

• Andrew betonte am Anfang, dass es letztes Jahr nicht viele Erfolgsgeschichten im Junior-Goldmarkt gab – mit Ausnahme von Tocvan. Die Aktie stieg letztes Jahr auf bis zu $1,60 an und es sei nicht überraschend, dass nach diesem Anstieg einige Investoren auch Gewinne mitgenommen haben. Nichtsdestotrotz verfüge das Unternehmen über eine starke Aktionärsbasis, denn das Management hat das gemacht, was es zuvor gesagt hat. Das Projekt wurde erfolgreich vorangebracht und es gab keine Flut an neu emittierten Aktien – das Kapital wurde also effizient eingesetzt, was sehr viel Wert für Aktionäre geschaffen hat. Und dieses Management-Verhalten hat Andrew stark beeindruckt. Bisher hat Tocvan alle Meilensteine erreicht, wenngleich diese sehr ambitiös waren.

• Brodie bestätigte, dass seit dem ersten Tag der Fokus daraufgelegt wurde, Werte für Aktionäre zu schaffen: "Aktuell haben wir nur 32 Mio. Aktien im Markt und genau dies ist der Grund, wieso der Aktienkurs so gut performte, als die Bohrungen begannen. Bevor den Bohrungen stand die Aktie noch bei $0,15 und erst als wir aktiv explorierten und gute Ergebnisse veröffentlichten, stieg die Aktie auf $1,67 an. Dieses Jahr wollen wir wieder so einen Schwung beim Aktienkurs auslösen, indem wir aktiv explorieren und das Projekt noch weiter voranbringen."

• Andrew fragte, was für dieses Jahr geplant sei. Brodie antwortete, dass Tocvan Ende November wieder aktiv wurde. Erstens mit dem Trenching-Programm, dessen "sehr ermutigende" Ergebnisse im Januar veröffentlicht wurden. In allen 4 Trenches wurde Golderz nachgewiesen, wobei in 2 Trenches die Mineralisation über die gesamte Länge von 20 m nachgewiesen wurde. Brodie sagte: "Das war ein großartiger Start für uns ins neue Jahr. Das Material aus diesen Trenches wird auch dazu verwendet, um die metallurgischen Arbeiten voranzubringen. Unsere Vision ist es, dass Pilar ein Tagebau für die Haufenlaugung ("heap leach") wird. Daher werden die Metallurgie-Tests dabei helfen, die Erzverarbeitung besser zu verstehen und die Gold- und Silbergewinnungsraten zu bestimmen. Letzte Woche veröffentlichten wir außerdem die sehr ermutigenden Ergebnisse von Gesteinsproben, die auf dem ganzen Grundstück hochgradig waren: Bis zu 9 g/t Gold und über 500 g/t Silber. Wir haben jetzt einen 1,2 km langen Trend definiert, der mineralisiert ist, wobei die Hälfte davon noch nicht mit Bohrungen getestet wurde. Und das machen wir jetzt."

• Andrew sagte, dass Tocvan genug Geld für das Bohrprogramm hat, womit keine Finanzierung ansteht. Insgesamt hat dies zu einer sehr engen Aktionärsstruktur geführt. Brodie sagte, dass wenn Tocvan eine größere Finanzierung in Zukunft machen und der Aktienkurs über $1 stehen würde, dass es dem Unternehmen und der Aktienstruktur nicht sonderlich schmerzen würde.

• Andrew lobte anschließend das Management und betonte, wie wichtig es sei, die Aktionäre glücklich zu machen. Brodie erwähnte daraufhin, dass nur wenige wissen, dass Tocvan letzten Sommer ein Zweitprojekt in Mexiko akquirierte: El Picacho, das seiner Meinung im Aktienkurs und Börsenwert noch nicht eingepreist sei. Es befindet sich in der Nähe der produzierenden San Francisco Goldmine. Tocvan plant, dort dieses Jahr aktiv zu werden und Werte für Aktionäre zu schaffen. Brodie betonte, dass der Fokus ganz klar auf Pilar liegt, jedoch ist Picacho bereits für bis zu 2 km Trenching und bis zu 15 km Bohrungen genehmigt. Somit möchte Tocvan dort erste Exploration betreiben, v.a. Trenching zur Bestimmung von Bohrzielen. Zum Ende der diesjährigen Explorationssaison im Juni möchte Brodie die ersten Löcher bei Picacho bohren, um herauszufinden, wie es dort in der Tiefe aussieht. Er glaubt, dass Tocvan mit etwas "sehr Signifikantem" bei Picacho aufhorchen lassen wird, um dann nächstes Jahr auf Picacho noch stärker durchzustarten.

• Andrew fragte, wie tief die Goldmineralisation bei Picacho geht. Brodie sagte, dass das Gold sehr nahe an der Erdoberfläche vorkommt und an Stellen auch direkt an der Oberfläche ausbeisst. Daher werden die ersten Bohrungen etwa 50-100 m tief gehen. Picacho habe einen 6 km langen Trend, der aussichtsreich sei. Die San Francisco Goldmine habe starke Ähnlichkeiten mit Picacho, wo rund 3 Mio. Unzen Gold nachgewiesen sind. Bei Picacho geht Tocvan aktuell noch "slow and steady" ("langsam und bedächtig") vor, während bei Pilar "full steam ahead" ("Volldampf voraus") angesagt sei.

• Anschließend spricht Andrew noch das Rogers Creek Projekt von Tocvan in Kanada an. Brodie sagte, dass Rogers Creek das Projekt war, mit dem Tocvan an die Börse gegangen ist: "Es ist eine porphyrische Kupfer-Lagerstätte im Süden von British Columbia. 2018/2019 war Kupfer noch nicht im Fokus von Investoren, sodass wir uns nach einem Goldprojekt umschauten und mit Pilar fündig geworden sind. Seitdem hat Kupfer allerdings begonnen, zu glänzen. Wir denken, es ist ein qualitativ hochwertiges Projekt, das mit 200 km2 sehr groß ist und bereits exzellente Zielstellen besitzt. Wir wissen, dass Rogers Creek derzeit keinen Wert in unserer Börsenbewertung beigemessen bekommt. Daher planen wir, es durch einen Spin-Out an die Börse zu bringen bzw. ein neues Unternehmen zu gründen, was in etwa noch 4-6 Monate in Anspruch nehmen wird. Unsere Tocvan-Aktionäre werden dann eine Position in diesem neuen Unternehmen erhalten. Also ein weiterer Grund, in Tocvan investiert zu sein."

• Andrew bestätigte, dass so ein Spin-Out Werte für Aktionäre produziert, wofür er sich bei Brodie bedankt. Brodie sagte, dass er nicht möchte, dass Investoren das Rogers Creek Projekt vergessen und dass Tocvan daran arbeitet, es so schnell wie möglich an die Börse zu bringen, damit Tocvan-Aktionäre davon profitieren können.

• Andrew ist begeistert, was bei Tocvan alles ansteht und erwartet einen sehr starken Newsflow während den nächsten Monaten. Er sei sich auch sicher, dass "einiges hinter den Kulissen gerade stattfindet". Er sagte, dass es im Goldmarkt derzeit ruhig aussieht, doch sieht er auch einige Deals, die in der Goldbranche derzeit verhandelt werden, wie z.B. Joint Ventures und Übernahmen. Brodie bestätigte seine Beobachtung und Tocvan habe sehr gute Aktionäre seit Anbeginn und auch neue Anleger, die das Potential erkannt haben.

• Andrew schließt das Interview damit ab, dass Tocvan bisher alles richtig gemacht habe, alle Meilensteine wurden erreicht, während das Unternehmen weiterhin auf seine Aktionäre fokussiert sei. Und am wichtigsten seien natürlich die Ergebnisse, die am Ende zählen. Er freut sich auf die nächsten Ergebnisse von Pilar in Kürze und auf den Explorationsstart bei Picacho Mitte des Jahres.

Tocvan: Exploration und Expansion in Mexiko

Von Jay Currie auf MotherlodeTV.net

Junior-Explorationsunternehmen durchlaufen verschiedene Entwicklungsphasen. Bei ihrer Gründung ist finanzielles und werbetechnisches Know-how erforderlich, um eine noch nicht geprüfte geologische Theorie an einen skeptischen Markt zu "verkaufen". Sobald sich die Geologie bewährt hat, verlagert sich der Schwerpunkt auf die Erweiterung und Bestätigung dieser Geologie.

Tocvan Ventures (TOC:CNX) stand in den ersten 3 Jahren unter der Leitung von Derek Wood, einem Marktexperten, der in der Lage war, das erforderliche Geld für die Übernahme des Pilar-Grundstücks in Mexiko aufzubringen und die erforderlichen geophysikalischen und geologischen Arbeiten durchzuführen. Das Expansionspotential der Pilar-Goldlagerstätte ist nach wie vor eine offene Frage, und das Unternehmen ist zu einer starken Explorationshaltung übergegangen. Da die Geologie in den Mittelpunkt rückte, zog sich Wood von seiner Position als CEO zurück, und Brodie Sutherland, Chefgeologe, trat an seine Stelle.

Sutherland war von Anfang an bei Tocvan dabei. Er hat über 15 Jahre Erfahrung als Geologe. Die meisten dieser Jahre hat er in der Basisexploration verbracht – er hat eine geologische Idee durch die Kartierung, Geophysik, Trenching und Bohrungen gebracht, die erforderlich sind, um ein Projekt in die Phase der Vormachbarkeit ("pre-feasibility") zu bringen.

In der Pressemitteilung, in der der Personalwechsel bekannt gegeben wurde, machte Tocvan deutlich, dass Wood weiterhin als Direktor und Berater des Unternehmens tätig sein wird. Obwohl sich das Unternehmen auf die Entwicklung seiner beiden Goldprojekte in Mexiko konzentrieren wird, weiß man, dass es von großem Vorteil ist, einen erfahrenen Finanz- und Marktmanager an seiner Seite zu haben.

"Derek und ich haben dieses Unternehmen gegründet", sagte Sutherland in einem Telefoninterview. "Unsere Ansichten über die Zukunft von Pilar stimmen überein, und wir sind uns einig, wie wir Pilar erfolgreich machen können, ohne die Aktien zu verwässern. Wir wollen unseren Aktionären einen echten Mehrwert bieten."

Während das Unternehmen von der sogenannten "konzeptionellen Erprobung" zur Entwicklung übergeht, hat Sutherland den Vorteil mehrerer Saisons geologischer Arbeit und erfolgreicher Bohrungen (94,6 m @ 1,6 g/t Gold, inklusive 9,8 m @ 10,8 g/t Gold und 38 g/t Silber). So veröffentlichte das Unternehmen am 18. Januar eine Pressemitteilung mit den Ergebnissen vom Trenching, die im Jahr 2021 in der Main Zone und in einem sich entwickelnden Gebiet, Four Trench, durchgeführt wurden.

Alle 4 Trenches durchschnitten eine Mineralisation, wobei 2 Trenches eine durchgängige Mineralisation über die gesamte Länge des Grabens aufwiesen. Sutherland kommentierte in dieser Pressemitteilung: "Die Ergebnisse unseres Trenching-Programms sind sehr ermutigend, insbesondere im Hinblick auf die Definition von Schlüsselmaterial für fortgeschrittene metallurgische Studien und die Darstellung der Oberflächenkontinuität der Goldgehalte. Das Material aus diesen Trenches wird für fortgeschrittene Säulenlaugungsstudien verwendet werden, um auf unseren ermutigenden Bottle-Roll-Ergebnissen von 2021 aufzubauen, die eine Goldgewinnung von über 90% erzielten. Der Trench T-21-2 hat vielversprechende Ergebnisse in unserem sich entwickelnden 4-Trech-Trend erbracht, die wir mit systematischen Bohrungen weiterverfolgen werden."

Das Großartige am Trenching ist, dass es schnell und relativ kostengünstig ist. Außerdem erhält ein Unternehmen dadurch Großproben-Material, das es für metallurgische Arbeiten verwenden kann, was mit dem Fortschreiten des Pilar-Projekts immer wichtiger wird. Wenn sich die Gewinnungsrate von 90% im Jahr 2021 erhöht, steigt der Wert der Lagerstätte erheblich.

Wie in einer Pressemitteilung vom 21. Dezember beschrieben, werden auf dem Pilar-Grundstück inzwischen Bohrungen durchgeführt. In der ersten Phase werden im ersten Quartal 2022 ca. 3500 m an Step-Out- und Explorationsbohrungen durchgeführt; weitere 4500 m sind im weiteren Verlauf des Jahres geplant. Sutherland sagte in dieser Pressemitteilung: "Da das Trenching bereits abgeschlossen ist und nun die Bohrungen beginnen, erwarten wir, dass 2022 ein sehr aktives Jahr bei Pilar werden wird. Die Bohrungen werden über die Feiertage vorübergehend pausieren und im neuen Jahr wieder aufgenommen werden. Wir erwarten die Ergebnisse des Trenching bis Mitte Januar, gefolgt von unseren ersten Bohrergebnissen kurz danach."

"Wir haben uns auf das konzentriert, was wir die Main Zone nennen", sagte Sutherland. "Das ist der Bereich, in dem die Oxidmineralisation an der Erdoberfläche freigelegt ist. Jetzt wollen wir unsere Exploration auf ähnliche Strukturen ausweiten, die parallel zur Main Zone verlaufen. Wir arbeiten an einer NI43-101-Ressourcenschätzung, aber wir wollen, dass sie die gesamte Lagerstätte abdeckt."

All diese Aktivitäten finden vor dem Hintergrund eines unruhigen Marktes für Junior-Explorationsunternehmen statt. Tocvan wird unter seinem Höchststand von $1,60 im Jahr 2021 gehandelt, aber ein solider Nachrichtenfluss sollte den Trend umkehren. Entscheidend ist, dass das Unternehmen Barmittel auf der Bank hat, um die diesjährige Bohrsaison zu bezahlen, und nur 31 Mio. Aktien im Umlauf hat.

COVID hat die Branche Anfang 2021 zurückgeworfen. In Mexiko scheint das Schlimmste jedoch überstanden zu sein und die Dinge kehren zur Normalität zurück. Das Reisen, das bei einem Projekt in Mexiko und einem in Kanada wichtig ist, ist mit verschiedenen Einschränkungen möglich. Während der COVID-Pandemie hat Tocvan, wie viele andere Junior-Explorer auch, einen Großteil seiner Arbeit aus der Ferne erledigt. Sutherland freut sich jedoch darauf, die mexikanischen Projekte wieder persönlich besuchen zu können.

Auch wenn sie noch mehrere Jahre von der Produktion entfernt sind, reagieren die Aktienkurse von Junior-Explorationsunternehmen auf den Goldpreis. Viele Experten gehen davon aus, dass der Preis im nächsten Jahr wieder steigen wird. Sutherland selbst ist optimistisch für Gold. "In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen ist es für viele Anleger von entscheidender Bedeutung, einen Wertaufbewahrungsort zu haben. Inflation, Marktunsicherheit – die Anleger wollen eine Absicherung haben."

Insgesamt hat Sutherland viel Arbeit vor sich, aber auch viel zu tun. Die Fokussierung auf das Pilar-Projekt und die Gewinnung weiterer geologischer Erkenntnisse werden dieses Jahr für einen stetigen Strom von Nachrichten sorgen. Gute Bohrergebnisse und eine starke Metallurgie werden die Voraussetzungen für einen weiteren Anstieg des Aktienkurses schaffen. Es wird ein interessantes und, wie wir hoffen, lohnendes Jahr werden.

Quelle: https://motherlodetv.net/index.php/2022/01/27/tocvan-exploring-and-exp ...

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 31.672.701



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,92 CAD (08.02.2022)

Marktkapitalisierung: $29 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,632 EUR (08.02.2022)

Marktkapitalisierung: €20 Mio. EUR

