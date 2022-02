Tui und VW – Aktien im Check

Der DAX schafft es auch am Dienstag, sich im Plusbereich zu etablieren. Wir besprechen die Marktlage ganz aktuell im Video mit L&S - Der DAX schafft es auch am Dienstag, sich im Plusbereich zu etablieren. Wir besprechen die Marktlage ganz aktuell im Video mit L&S - hier zu finden . Der Wochenauftakt könnte hier als Bodenbildung betrachtet und nun wieder die Ausgangsbasis für weitere Kurssteigerungen genommen werden.

hier abzurufen, normalerweise nur exklusiv im Börsendienst. Was für ein Start in 2022. Unsere aktuelle Einschätzung finden Sie in unserer Kolumne bei Capital zum Wochenende: Meta, Amazon, Netflix – spinnt die Börse? und Daniels Audio ,, normalerweise nur exklusiv im Börsendienst.

Wir haben unter feingoldresearch.de eine komplett neue Seite für Sie gestaltet auf der Sie all unsere Abo-Dienste finden können und die entsprechenden Nachweise unserer Leistungen und alles erfahren, was Sie wissen müssen. Liebe Leser, 2021 war für unseren Börsendienst entspannt und wir haben unseren Lesern immer wieder gesagt, dass 2022 komplizierter wird. 2022 wird man einen Börsendienst WIRKLICH brauchen, nachdem 2021 die ganz großen Problem ausgeblieben sind. Denn wenn es abwärts geht, dann ist Rat, Tat und unser “wir nehmen den Leser an die Hand” gefragt.

Absicherung via Inline-Optionsschein:

NEU BEI FEINGOLD RESEARCH

Liebe Freunde von Feingold Research, liebe ehemalige Abonnenten,

Unser Team ist größer geworden und deckt mit Franz-Georg als technischem Analysten, Nicolas als Trading- und Produktexperten, Daniel für das große Bild und die Börsenpsychologie, Benjamin mit seiner Expertise aus 35 Jahren Börsen- und Parketterfahrung sowie unserem großen externen Netzwerk die gesamte Bandbreite des Vermögensaufbaus ab.

Unsere börsentäglichen Analysen, Videos, Tradingideen und Depotaktionen liefern wir unseren Abonnenten so marktnah wie sonst niemand. Auch deshalb leben wir unser Credo, dass wir Abonnenten „an die Hand nehmen“. Bei uns gibt es kein – friss oder stirb, sondern wir helfen aus komplizierten Lagen heraus und mahnen auch antizyklisch zur Depotsicherung, wenn andere vielleicht allzu prozyklisch unterwegs sind.

In den vergangenen Monaten gab es vermehrt den Wunsch, unser Angebot in ein kompaktes Format zu gießen. Wir beobachten die Märkte nahezu rund um die Uhr, aber viele Leser schätzen eher ein kompakteres Angebot, können und wollen nicht die Zeit aufbringen, sich jeden Tag ausführlich mit den Märkten zu beschäftigen. Dennoch möchte man natürlich in diesen Nullzinszeiten, die von Inflation flankiert werden, sein Vermögen erhalten und mehren.

kompaktes PDF an, in dem Sie die spannendsten Inhalte unserer Arbeit zum Wochenende aufbereitet erhalten. Auf den Punkt, kompakt, fundiert mit Mehrwert und vor allem – mit konkreten Vorschlägen und Ideen für IHRE GELDANLAGE. Eine Wir möchten ihnen daher „FEINGOLD WEEKLY“ vorstellen. Ab diesem Wochenende bieten wir einan, in dem Sie die spannendsten Inhalte unserer Arbeit zum Wochenende aufbereitet erhalten. Auf den Punkt, kompakt, fundiert mit Mehrwert und vor allem – mit konkreten Vorschlägen und Ideen für IHRE GELDANLAGE. Eine Bestellung ist via Digistore einfach und schnell möglich.

Natürlich wird es auch konkret ein Depot geben. Wir teilen ihnen die Transaktionen unseres TRADINGDEPOTS auch unter der Woche mit. Das Depot hat einen spannenden Mix zwischen klassischen Anlageprodukten und spekulativen Beimischungen und weist eine Rendite von 50 Prozent seit 2019 auf – durch Corona-Crash und alle Hürden dieser Zeit.

Für unseren FEINGOLD WEEKLY haben wir ein „10-Punkte-Kompaktpaket“ geschnürt.

Freuen Sie sich konkret jede Woche auf diese Inhalte PLUS wochenaktuelle Extras:

Exklusive und frische Markteinschätzung mit konkreter Vorgabe für die folgende Woche

Video / Audio-Einschätzung und Analyse

Unser Tradingdepot als IHR Musterdepot

Chartanalyse von Franz-Georg mit dem Index der Woche

Sentiment Analyse der Woche mit dem „FEINGOLD RESEARCH SENTIMENT INDIKATOR“ und einem Sentiment-Experten eines großen Asset-Managers

Best-Of-Anlageprodukte – unsere TOP 5 der Woche handverlesen für Sie

Best-Of Spekulative Tradingideen – unsere TOP 3 der Woche ausgesucht für SIE

Webinar / Zugang zu exklusivem Feingold Webinar am Dienstag Abend mit dem Angebot, Ihre Fragen vorher einzureichen, die wir dann für Sie aufgreifen und beantworten

„Feingold an die Hand“ – unser Service für Sie, auch in diesem Format per Mail Fragen zu stellen, bei denen wir Ihnen persönlich weiterhelfen

Ausgewählte Research/ Analysten Einschätzung der Woche

Trading Know-How mit Handwerkszeug der Woche und - je nach Marktlage – FEINGOLD DEPOTVERSICHERUNG – falls die Marktlage es erfordert