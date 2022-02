Am 26. Januar 2022 gab das Management der Deutschen Bank in Form einer Ad-hoc Meldung bekannt, ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von rund 300 Millionen Euro zu starten. Das Programm sollte im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden. Im Zuge dessen wurde weiter verlautbart, eine Bardividende von 0,20 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vorzuschlagen. In Summe würde dies eine Kapitalausschüttung von rund 700 Millionen Euro an die Aktionäre bedeuten. Das langfristige Ziel umfasst eine Summe von fünf Milliarden Euro, die an die Anteilseigner zurückgezahlt werden sollte. 2021 konnte das größte deutsche Geldhaus den Gewinn vor Steuern auf 3,4 Milliarden Euro verdreifachen. Für die Analysten von Kepler Cheuvreux ist das ein wichtiges Signal, dass sich die Deutsche Bank von einem Restrukturierungsfall zu einer nachhaltigeren Investmentchance entwickle.

Zum Chart

Die Aktie der Deutschen Bank reagierte auf die oben im Text genannten Nachrichten mit starken Kursaufschlägen. In teils herausforderndem Marktumfeld konnte der Titel seit 24. Januar 2022 rund 34 Prozent hinzugewinnen und sich an die obere Begrenzung des intakten Trendkanals emporarbeiten. Kurzfristig erscheint der Wert als überkauft und sollte in der näheren Zukunft auch wieder Verlusttage ausweisen. Mittelfristig befindet sich aber das gesamte europäische Bankensegment in einer Aufwärtsbewegung. Hintergrund ist die stabilere Wirtschaftslage und der massive Rückgang bei der Risikovorsorge. Musste das Institut mitten in der Corona-Krise 2020 noch 1,8 Milliarden an Risikovorsorge verbuchen, so waren es 2021 nur mehr 500 Millionen Euro. Der Kernwiderstand bei 12,52 Euro war aufgrund der guten Nachrichtenlage beim dritten Anlauf keine große Hürde mehr. Kurse in aktueller Höhe waren zuletzt im Januar 2018 zu beobachten.