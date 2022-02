US-Wirtschaft auf einem absteigenden Ast?

Im Vergleich zur vorangegangenen Woche erscheinen mir die bisherigen Kursbewegungen in dieser Woche fast schon langweilig. Aber das sehe ich durchaus positiv, weil damit bereits etwas Normalität an die Börsen zurückzukehren scheint, nachdem ich die Vorgänge um Meta und Amazon in der Vorwoche in der Börse-Intern als „irrsinnige“ und „ausufernde“ Spekulation charakterisieren musste (siehe „Meta lässt den Nasdaq 100 einbrechen“ und „Amazon holte den Nasdaq 100 im Alleingang aus dem Minus“).

Das soll nun allerdings nicht heißen, dass man jetzt bereits von der angeratenen Seitenlinie mit vollem Einsatz ins Spiel der Börsen zurückkehren sollte. Denn wir können es aktuell auch durchaus mit der Ruhe vor dem nächsten Sturm zu tun haben. Schließlich hat Torsten Ewert vorgestern am Beispiel des S&P 500 aufgezeigt, dass es an den US-Märkten durchaus noch mindestens zu einer zweiten Abwärtswelle kommen kann (siehe „Die nächsten Szenarien für die Aktienmärkte“).

DAX: Gefahr eines bearishen Ausbruchs

Und da der DAX fast immer mit nach unten gezogen wird, wenn es an der Wall Street zu deutlichen Kursverlusten kommt (siehe auch „Von den US-Märkten mit nach unten gezogen“), besteht auch hier die Gefahr neuerlicher Kursrückgänge und Abwärtswellen. Zumal der deutsche Leitindex am Freitag mit hoher Abwärtsdynamik das untere Ende seiner Seitwärtsrange erreicht hat (gelbes Rechteck im folgenden Chart) und damit der Druck auf diese Unterstützung erneut gestiegen ist.

Sollte der DAX jetzt noch einmal von den US-Indizes mit nach unten gezogen werden, droht damit ein bearisher Ausbruch aus der monatelangen Seitwärtstendenz. Allerdings sind die Bären bereits einige Male bei dem Versuch gescheitert, den DAX nach unten abtauchen zu lassen. Deshalb wird der bearishe Ausbruch erst bei Kursen deutlich unterhalb von 14.800 Zählern nachhaltig. Doch dazu reicht vom aktuellen Niveau aus ein Kursrutsch von etwa 3 %. Und da die US-Indizes bei ihrer ersten Abwärtswelle zweistellige Kurseinbußen hinnehmen mussten, ist ein solcher Kursrutsch im DAX sehr leicht möglich.