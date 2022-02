Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Qiagen (ISIN: NL0012169213) legte einen schwachen Start in das Jahr 2022 hin. Notierte der DAX-Neuling noch am 31.12.21 bei 49 Euro, so wurde die Aktie am 14.1.22 zeitweise um 16 Prozent tiefer bei 41,07 Euro gehandelt. Nach der Veröffentlichung des starken Betriebsergebnisses für das vierte Quartal sprang der Aktienkurs des zu den Corona-Gewinner zählenden Konzerns trotz des verhaltenen Ausblicks um fünf Prozent nach oben.

Für risikobereite Anleger, die der Qiagen-Aktie nach der Schwäche im Januar nach den Zahlen weiteres Erholungspotenzial zutrauen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.