Autos aus deutscher Produktion erfreuen sich rund um den Globus großer

Beliebtheit. Unter den Premiumanbietern liegt BMW vorn. Die Münchener

verkauften im letzten Jahr mit 2,2 Millionen Fahrzeugen mehr als die

Konkurrenten. Dicht auf den Fersen folgt Mercedes-Benz mit 2,1

Millionen. Auf dem dritten Platz Audi. Für BMW bedeuten die Absatzzahlen

einen Rekord in der Firmengeschichte. Auch die Performance der Aktie

kann sich sehen lassen. In den letzten zwölf Monaten kletterte der Kurs

der Aktien um satte 28% auf aktuell 90 Euro. Mercedes-Benz, so firmiert

der Autokonzern aus Stuttgart nach der Abspaltung von Daimler Truck,

schaffte „nur“ einen Zuwachs von 21%. Die Schwaben und die Münchener

liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, 2020 hatte noch der „gute Stern

auf allen Straßen“ die Nase vorn. BMW hat die Chipkrise besser als die

Wettbewerber gehandelt und aus der Not eine Tugend gemacht. Die knappen

Halbleiter wurden verstärkt in teure Modelle mit hohen Margen eingebaut.

Trotz der Engpässe bei Microchips konnten die Bayern die Absatzzahlen

steigern. Sogar das Vor-Corona-Niveau wurde im letzten Jahr übertroffen.

BMW möchte auch im neuen Jahr wachsen. Neue Modelle und eine Forcierung

von E-Autos sollen den Absatz weiter steigern. 2021 verkaufte BMW gut

100.000 rein batteriebetriebene Modelle. Im laufenden Turnus soll sich

der Absatz der Stromer sogar noch einmal verdoppeln auf mindestens

200.000. Eine ganze Reihe neuer elektrischer Modelle, darunter eine

elektrische Version der 7er Reihe, sollen es möglich machen. Wie man

sieht, sind Elektroautos das mit Abstand am schnellsten wachsende

Segment. Dennoch wollen sich die Münchener nicht mit Gedeih und Verderb,

wie das etwa Volkswagen tut, der Elektromobilität verschreiben. BMW-Chef

Oliver Zipse warnt vor einem frühen und unüberlegten Verbot von

Verbrennungsmotoren. Dennoch setzt sich Unternehmenslenker Zipse das

ehrgeizige Ziel, daß 2025 weltweit 2 Millionen Stromer von BMW auf den

Straßen unterwegs sein sollen. Trotz der Chipkrise und den Problemen mit

der Lieferkette fahren die Münchener eine ordentliche Rendite ein. Im

Herbst schraubte der Konzern die Gewinnprognose nach oben, danach soll

der operative Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr in einer Spanne

zwischen 9,5 und 10,5% gelandet sein. Die mittelfristige Planung sieht

eine Ebit-Marge zwischen 8 und 10% vor. Zuvor lag das Margenziel für

2021 in einer Range zwischen 7 und 9%. Im neuen Jahr sorgt auch eine

beabsichtigte Preiserhöhung um durchschnittlich 3% für sprudelnde

Gewinne. Marktkapitalisierung rund 54 Milliarden Euro. Das KGV (2022)

schätzungsweise 6. Die Dividendenrendite etwa 5,6%! Die optisch sehr

niedrige Bewertung relativiert sich dadurch, daß das Autogeschäft sehr

zyklisch ist. Fazit: BMW befindet sich in Topform. Die Elektromobilität

setzt das Unternehmen unter Strom. Einsteigen und losfahren!