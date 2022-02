Das mit dem Verfahren von EnviroMetal gewonnene Verfahren wurde aus Gewebefiltern extrahiert, die man von einem kanadischen Goldproduzenten erhielt. Unter Einsatz des unternehmenseigenen Reagens- und Gewinnungsprozesses gelang es EnviroMetal sicher und effizient, das in den rund 150 Kilogramm Staub aus dem komplexen Filtermaterial enthaltene Gold auszubringen. Das verarbeitete Material testete den Anwendungsbereich der chemischen Technologie von EnviroMetal und ihre Effektivität bei der Gewinnung von außergewöhnlich hochgradigem Gold aus schwer zu verarbeitenden Materialien von Goldminen.

Aktuell verarbeitet das Unternehmen bereits weitere, hochgradige Goldmaterialien und wird von den erzielten Fortschritten berichten, wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist.

Fazit: Mit der starken Performance des EnviroMetal-Verfahrens bei der Goldgewinnung aus diesem komplexen Material hat sich einmal mehr die breite Anwendbarkeit sowie die Effizienz des Prozesses gezeigt, wie auch CEO Duane Nelson betonte. Er geht davon aus, dass sich mit diesem Erfolg zusätzliche Gelegenheiten im Goldminensektor ergeben werden. Zumal wie schon in vorherigen Verarbeitungsprogrammen die gesamten Chemikalien, sowie das verwendete Wasser recycelt und wiederverwendet wurden! Das ist ein integraler Bestandteil des EnviroMetal-Verfahrens und passt natürlich sehr genau in eine Zeit, in der Nachhaltigkeit und ESG-Faktoren eine immer bedeutendere Rolle spielen. Wir sind gespannt, wie es bei dieser unserer Ansicht nach noch riskanten aber sehr aussichtsreichen Technologiegesellschaft weitergeht.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auf YouTube!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der EnviroLeach Technologies halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und EnviroLeach Technologies ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal EnviroLeach Technologies die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu EnviroLeach Technologies entlohnt. Dies ist ein weiterer Interessenskonflikt.