Der Markt für Elektrofahrzeuge ist hart umkämpft

Aktuell liegt der Fokus für viele Autohersteller auf den Elektromodellen. So stellt Volkswagen als größter deutscher Autokonzern seine Strategie immer weiter auf Elektroautos um und will bis 2025 Marktführer in der Elektromobilität werden. Es gaben bisher sogar einige Autobauer bekannt, dass sie einen kompletten Verbrenner-Ausstieg planen. Beispielsweise beteuerte Volkswagen, bis zum Jahre 2033-35 aus dem Geschäft mit Verbrennungsmotoren in Europa auszusteigen. Ähnliche Wege wollen auch Hersteller wie Hyundai, Fiat, Mini, Volvo und Ford gehen, um nur einige Marktteilnehmer zu nennen.

Reine E-Fahrzeug-Hersteller behaupten sich

Neben den traditionellen Herstellern möchten auch jüngere Unternehmen im E-Fahrzeug-Markt mitmischen. Eines der bekanntesten Unternehmen im Elektrofahrzeugbereich ist Tesla. Im Jahr 2008 lancierte der US-amerikanische Hersteller sein erstes Fahrzeug. Mittlerweile bietet Tesla vier Fahrzeugtypen an und plant, weitere Modelle ins Sortiment aufzunehmen. Zu Beginn befanden sich sämtliche Produktionsstandorte in den USA. Seit 2019 wird die Produktion durch einen Standort in Shanghai, China, ergänzt. Der erste europäische Produktionsstandort befindet sich in Berlin, wobei die Aufnahme der Massenproduktion für das erste Quartal 2022 erwartet wird.

An den Produktionsstandorten werden nicht nur E-Fahrzeuge hergestellt, sondern auch die benötigten Batteriezellen, Ladestationen und Anwendungen für das Eigenheim wie Stromspeicher oder Solaranwendungen.

Im asiatischen Raum haben sich die Unternehmen BYD und NIO auf die Produktion von E-Fahrzeugen spezialisiert. BYD führt ein breites Sortiment an elektrischen Fahrzeugen – vom Kleinstwagen bis hin zur oberen Mittelklasse. Zudem wird das Angebot um Linienbusse und LKWs erweitert. Produktionsstandorte befinden sich China, den USA und in Europa.