STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Infineon-Call an der Euwax gefragt



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Infineon (WKN MD1RZP)

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen finden im bisherigen Handelsverlauf in einem Call-Optionsschein auf Infineon statt. Dieser Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend gekauft. Im ersten Quartal für das Geschäftsjahr 2022 konnte Infineon den Umsatz um 20% auf 3,15 Milliarden Euro steigern. Das Ergebnis nach Steuern stieg sogar um 79% auf 457 Millionen Euro. Für die Aktie geht es 2,4% auf 33,72 Euro bergauf. 2. Call-Optionsschein auf BASF (WKN MA96FW)

Auch am Mittwoch steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die BASF ein. Zu Wochenbeginn hatten die Analysten von Bernstein Research die BASF weiterhin zum Kauf empfohlen und das Kursziel auf 110 Euro angehoben. Gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 68,80 Euro sehen die Analysten bei der BASF-Aktie demzufolge ein Potential von fast 62%. 3. Call-Optionsschein auf Commerzbank (WKN JN8ALA)

Ein Call-Optionsschein auf die Commerzbank wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Im frühen Handel kratzte die Commerzbank-Aktie mit 8,99 Euro knapp an der 9-Euro-Marke. Auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt im Oktober 2018. Am 17. Februar wird die Bank schließlich ihren Jahresabschluss für 2021 vorlegen.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment zeigte sich heute nur ganz kurz oberhalb der Nulllinie. Die überwiegende Zeit notiert das Stuttgarter Stmmungsbarometer zum Teil sehr deutlich im negativen Bereich. Offensichtlich trauen die Stuttgarter Derivateanleger der Erholung im DAX nicht und positionieren sich antizyklisch.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)