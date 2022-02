Während der ersten Phase des Bohrprogramms hatte Askari Metals in diesem Teil des Burracoppin-Projekts sehr oberflächennah sehr hohe Goldgehalte feststellen können. In nur 25 Meter Tiefe wurde beispielsweise ein vier Meter breiter Abschnitt mit einem Goldgehalt von 4,27 g/t entdeckt. Er enthielt in 26 Meter Tiefe einen ein Meter langen Abschnitt, in dem die Goldmineralisierung sogar bis auf 14,60 g/t ansteigt.

Auf dem Goldprojekt Burracoppin in Western Australia drehen sich erneut die Bohrer. Askari Metals Ltd. ( ASX: AS2, FSE: 7ZG ) hat dort die zweite Phase seines Programms zur Entwicklung des Projekts begonnen. Ihr Ziel ist es, eine noch nicht überprüfte Vererzungszone westlich der historischen Abbaubereiche, die im Herbst 2021 entdeckt worden war, eingehender zu überprüfen.

Auch andere Bohrlöcher bestätigten diese Ergebnisse, sodass anzunehmen ist, dass hier in Tiefen von bis zu 50 Meter ein Erzkörper mit Goldgehalten zwischen zwei und vier Gramm pro Tonne entdeckt wurde. Diese Nachricht allein ist schon elektrisierend, denn derart oberflächennahe Funde sind selbst bei wesentlich geringeren Goldgehalten ein sehr lukratives, weil leicht abzubauendes Ziel.

Wenn zusätzlich auch noch berücksichtigt wird, dass die potentielle Streichlänge dieser Vererzung in Nord-Süd-Richtung auf beachtliche 1,7 Kilometer geschätzt wird, ist leicht verständlich, warum die Bohrer so schnell in diese äußerst attraktive Zone zurückgekehrt sind.

Askari Metals wird sehr zeitnah auf die neuen Ergebnisse reagieren können

Unmittelbar nach dem Abschluss der ersten Phase des Bohrprogramms erfuhr die gesamte Lagerstätte eine drohnengestützte hochauflösende Magnetik-Erkundung. Sie identifizierte mehrere Ziele, denen die hohe Priorität A zugesprochen wurde. Aus ihnen wurden in den letzten Wochen die finalen Bohrziele für die jetzt angelaufene zweite Phase des Bohrprogramms abgeleitet.

Ein weiteres Ergebnis der ersten Phase des Bohrprogramms war, dass im Herbst mehrere geologische Merkmale dafür identifiziert werden konnten, dass im Boden steil abtauchende, hochgradige Erzfälle vorhanden sein könnten. Auch in dem Lone Tree genannten Bereich des Projekts werden noch nicht überprüfte Lagerstätten vermutet.

Es wird die Aufgabe des neuen Bohrprogramms sein, wieder etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Aus diesem Grund hat Askari Metals auch kein großes Programm konzipiert, sondern viele kleinere Programme zu einer größeren Einheit kombiniert. Die einzelnen Bohrprogramme stehen zu einander in Beziehung wie die Steinchen eines Mosaiks. Erst in ihrer Zusammenschau lassen sie das Bild vor dem Auge des Betrachters entstehen.

Aufgegeben, aber vermutlich noch nicht erschöpft

Das Goldprojekt Burracoppin liegt etwa 20 km östlich von Merredin und 15 km westlich der Goldmine Edna May im östlichen Weizengürtel von Western Australia. Es wird von einem archäischen Granit-/Gneis-Greenstone-Terran unterlagert und wurde in den 1930er Jahren abgebaut.

Die historische Förderung ist an dieser Stelle kein Nachteil, denn schon oft hat sich bei alten Goldprojekten herausgestellt, dass diese keineswegs so „erschöpft“ sind, wie die Vorbesitzer es angenommen hatten, als sie den Bergbau dort aufgaben.

Gerade weil die technische Entwicklung in der Exploration wesentlich weiter fortgeschritten ist als in früheren Jahren, können heute Lagerstätten erkannt und erschlossen werden, die von früheren Generationen gar nicht entdeckt und deshalb auch nicht ausgebeutet wurden. „Erschöpft“ ist deshalb im Bergbau ein sehr relativer Begriff.

Ein geschäftiges Jahr steht an

Schon im zweiten Quartal 2022 soll die dritte Bohrphase starten. Sie wird weitere, noch nicht überprüfte Strukturen erkunden und wenn notwendig auch Infill-Bohrungen beinhalten. Auf diese Art und Weise kann Askari Metals sehr rasch und auch sehr zielgerichtet arbeiten, denn der jeweils neue Schwerpunkt wird so gelegt werden, dass er die Erkenntnisse der unmittelbar vorangegangenen Bohrphase bereits berücksichtigt und erweitert.

Gleichzeitig wird die Exploration in den späteren Phasen auch auf jene Gebiete ausgedehnt werden, über deren Vererzungspotential sich bislang noch keine verlässlichen Angaben machen lassen.

Auf die Aktionäre von Askari Metals könnte deshalb in den kommenden Wochen und Monaten gleich eine ganze Reihe von positiven Nachrichten zukommen, sowohl von den verschiedenen Lithium-Projekten des Unternehmens wie vom Burracoppin-Goldprojekt.

