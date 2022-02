Rockwool Q4 Sales Beats Expectations; Sees Steady Margins Next Year (PLX AI) – Rockwool Q4 sales EUR 842 million vs. estimate EUR 802 million.Q4 EBIT EUR 95 million vs. estimate EUR 99 millionOutlook FY 2022 revenue growth 15-20%Outlook FY EBIT margin 13%Dividend DKK 35Board of Directors is investigating various … (PLX AI) – Rockwool Q4 sales EUR 842 million vs. estimate EUR 802 million.

Q4 EBIT EUR 95 million vs. estimate EUR 99 million

Outlook FY 2022 revenue growth 15-20%

Outlook FY EBIT margin 13%

Dividend DKK 35

Board of Directors is investigating various options for introducing a permanent scheme allowing for voluntary conversion of A shares into B shares on a 1:1 basis Wertpapier

