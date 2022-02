JPMorgan-Strategen Comeback der Bullen: Rallye voraus – Jetzt wieder rein in Aktien? JPMorgan-Analysten glauben, dass die Zinswende am Markt eingepreist ist und sehen ein Ende der Baisse. Sie machen dies an einem Indikator fest, der in der Vergangenheit zu 100 Prozent richtig lag. Foto: Kay Nietfeld - dpa Inflation und Zinsangst haben in den vergangenen Wochen für Katerstimmung an den Märkten gesorgt. Alle Welt fragt sich, ob und wann man nachkaufen sollte. Wenn man der US-Großbank JPMorgan glaubt, lautet die Antwort: Jetzt. Die Aktienmärkte sind den Analysten zufolge bereit für eine Rallye, die Zinserhöhungen bereits in den Kursen eingepreist. Kaufsignal! Der nahezu "kugelsichere" Indikator heißt Cboe Volatility Index (VIX). Der VIX bildet die erwartete Schwankungsbreite des US-amerikanischen Aktienindex S&P 500 ab. Er wird von der Terminbörse Chicago Board Options Exchange in Echtzeit berechnet und veröffentlicht. Bildquelle: Bloomberg Das Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der VIX um mehr als 50 Prozent seines gleitenden 1-Monats-Durchschnitts ansteigt, was zuletzt am 25. Januar der Fall war, so die Strategen unter der Leitung von Mislav Matejka. Der Indikator hat sich in den letzten drei Jahrzehnten außerhalb von Rezessionen als 100 Prozent genau erwiesen. "Wir sind der Meinung, dass Aktien immer noch Aufwärtspotenzial haben und der Zyklus noch lange nicht vorbei ist", so die Analysten. Zusätzlich zum VIX-Signal erwarten sie weitere Gewinnsteigerungen und eine Bodenbildung des chinesischen Wirtschaftswachstums. Auch sei die Stimmung der Anleger in letzter Zeit zu negativ geworden. Morgan Stanley sieht "kalten Winter für Aktien" Michael Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, blickt anders auf den Rest des Jahres: "Das Risiko für eine Enttäuschung bei den Unternehmensgewinnen steigt für einen breiteren Teil des Marktes, da steigende Lagerbestände auf eine schwindende Nachfrage treffen", so der Marktstratege in einer Mitteilung. Die enttäuschenden Zahlen von Netflix, Paypal und Meta seien Beispiele für die "Rache für den übermäßigen Konsum des letzten Jahres". Wilson empfiehlt Anlegern, sich für weitere Kurseinbrüche defensiv zu positionieren. Inflation und Zinswende sind Faktoren, die den Märkten nicht schmecken. Sie deckeln die zum Teil sehr hohen Aktien-Bewertungen, vor allem von Tech-Unternehmen. Langfristig betrachtet führt an Aktieninvestments renditetechnisch allerdings kaum ein Weg vorbei. Crashs aber auch kleinere Korrekturen stellen oftmals eine geeignete Einstiegschance dar. Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion





