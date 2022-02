Börse am Donnerstag – Live aus der Marktsteuerung

Alle 14 Tage stellt sich Manfred Schmid den Fragen von Ulrich Kirstein zum Börsengeschehen. Und wer um 14:00 Uhr für 15 Minuten live dabei ist, der kann auch konkret Fragen im Chatroom stellen. Alle 14 Tage stellt sich Manfred Schmid den Fragen von Ulrich Kirstein zum Börsengeschehen. Und wer um 14:00 Uhr für 15 Minuten live dabei ist, der kann auch konkret Fragen im Chatroom stellen. Außerdem stellen wir die Aufzeichnung jeweils auf Südseiten

In der ersten Folge – unserem Versuchsballon, wir müssen noch ein wenig warm werden – berichtet Manfred Schmid über die Nervosität an den Märkten, die enttäuschenden Zahlen von Meta (formerly Facebook) und die ansprechenden Zahlen von alphabet.