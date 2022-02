Hirnschmalzz: "Das ist nur noch wilde Zockerei bei Biontech. Ruhig schlafen kann nur, wer die Aktie nicht hat, oder der vom Wert des mRNA-Know-hows, der weiteren Comirnaty-Umsätze und der Pipeline überzeugt ist. … Die Schlauen, die noch nicht oder nicht mehr investiert sind, kaufen genau jetzt nach!"

Cashcow93: "Es spielt gar keine Rolle mehr, welche Zahlen Biontech rausbringt. Ich denke, das KGV wird dann bei zwei sein, der Kurs bei 80 bis 100 Euro. Absolutes Schnäppchen! Wenn ich ein großer Pharmakonzern wäre, würde ich die 20 bis 30 Milliarden Euro sofort ausgeben. Das bekommt man an Cash bei Biontech on top. Einfach verrückt! Die ganzen Zocker, Broker, Investmentbanken usw. machen es bald unmöglich, in Aktien zu investieren. Auf der einen Seite sind Unternehmen mit horrenden Verlusten, wenig Umsatz und einem Marktwert von 50 Milliarden Euro ein Strong-Buy, auf der anderen Seite ein spannendes Forschungsunternehmen mit hohen Cash-Beständen und spannender Technologie ein Pleitekandidat mit hold oder sell."