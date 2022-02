Novo Nordisk Executive VP for North America Buys ADRs (PLX AI) – Novo Nordisk Executive vice president Doug Langa bought 1,931.7 ADRs on Feb. 4.Also sold 22.3 ADRs and bought 510.4 ADRs in separate transactions the same day (PLX AI) – Novo Nordisk Executive vice president Doug Langa bought 1,931.7 ADRs on Feb. 4.

Also sold 22.3 ADRs and bought 510.4 ADRs in separate transactions the same day

